Лидер 'Подпольного стендапа' честно ответил, почему не служит в ВСУ: не налезает на голову, что стану военным

Украинский комик, лидер "Подпольного стендапа" Свят Загайкевич признался, планирует ли вступить в ряды Вооруженных сил Украины. В отличие от своих коллег, юмористов Сергея Липко и Сергея Чиркова, вставших на защиту государства, 35-летний стендапер "не чувствует себя военным".

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Своим мнением Загайкевич поделился во время интервью YouTube-канала "Розмова". "Я не чувствую себя военным человеком. Знаю, что куча людей говорят: "Ну, да, мы себя тоже не чувствовали военными, а вот пошли и нам нравится". Но я себе это не представляю на самом деле, что я стану военным. Просто это не лазит мне на голову, не знаю", – сказал комик.

По словам Загайкевича, украинское общество разделяют на военных и невоенных. Кроме того, говорит стендапер, нормой стало называть граждан "ухилянтами". "Это все очень плохо, – объясняет гость. – Хотя, как будто, есть часть общества, которая максимально поддерживает военных, донатит, что-то делает, короче, и понимает, что если я не в ВСУ, то я благодаря ВСУ, благодаря силам обороны, я должен как-то помогать".

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