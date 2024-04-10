Лидер O.Torvald объединился с благотворительным фондом Good Donations и призвал украинцев помочь детям в 'Охматдите': даже гривна спасет жизнь

Лидер группы O.Torvald Женя Галич и глава детского благотворительного фонда Good Donations Татьяна Сохар объединились ради важной цели – помощи детям. Вместе они собирают средства на доукомплектование аппарата Thompson, уже спасшего десятки детей в клинике "Отхматдит".

В эфире М1 Женя Галич и Татьяна Сохар рассказали, как именно будет проходить их сотрудничество во время концертов рок-коллектива 11-12 апреля в столице. Фронтмен эмоционально призвал зрителей не проходить мимо и не ждать, что кто-нибудь поможет за них.

Во время концертов рокеров в Киеве пройдет сбор средств на закупку комплектующих для расширителя ран. За донаты звезды разыграют несколько лотов, как уже делали это раньше.

"Деньги будут направлены на закупку специального медицинского оборудования. В данном случае речь идет об ургентной хирургии, нуждающейся в дополнительном оборудовании", – поделилась Татьяна Сохар.

По ее словам, сейчас закрывать сборы гораздо сложнее, чем два года назад. Однако фонд Good Donations не останавливает работу и ищет новые способы привлекать к сотрудничеству все больше звезд. Например, Женю Галича, эмоционально призывавшего не проходить мимо сбора.

"Я прекрасно понимаю психологию уставших людей. Люди, которые сейчас видят на экране QR-код, большинство из них, к сожалению, подумают: "Кто-то поможет". Нужно сделать иначе. Если вы уже видите этот QR-код, наведите на него. Если это будет 1 гривна, пусть, но не пройдите мимо, не подумайте, что кто-то задонатит. Задонатить должны все. Даже если это будет 5, 10, 15, 50 гривен", – подчеркнул фронтмен O.Torvald.

Он добавил, что уважает желание украинцев донатить на ВСУ, но призвал не забывать о детях, нуждающихся в сложном и долгосрочном лечении.

Ранее OBOZ.UA писал, что O.Torvald выпустил новый альбом "Втома", в который участники вложили все пережитые эмоции за более чем 2 года полномасштабного вторжения России.

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