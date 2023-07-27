Сокращает время операции, уменьшает травматизм: 'Охматдет' получил уникальный хирургический комплекс от благотворителей

Клиника НДСЛ "Охматдет" получила от благотворителей расширитель ран Thompson. Этот аппарат будет очень вспомогательным для врачей.

Видео дня

Об этом сообщили в детском благотворительном фонде Good Donation.

Хирурги называют его Tesla для операций, поскольку эта ретракторная система:

сокращает время оперативного вмешательства;

повышает эффективность хирурга, уменьшая физическую нагрузку на него во время оперативного вмешательства;

снижает давление на ткани пациента, возникающее при использовании традиционных ранорасширителей;

улучшает доступ к операционному полю.

В БФ уточнили, что речь идет о базовой комплектации расширителя ран Thompson, которая стоит 800 тысяч гривен. Впоследствии к ней будут докуплены необходимые дополнительные элементы, потому что ранорасширитель – это конструктор, который можно и нужно дополнять.

Однако даже получение такого устройства в базовой комплектации очень важно для клиники. О его важности рассказал хирург детского отделения ургентной хирургии НДСЛ "Охматдет" Роман Владимирович Жежера.

В фонде отмечают, что на этот раз не объявляли сбор на покупку аппарата, поскольку часть средств получили от организаторов продаж картин современной украинской художницы Сони Морозюк. Ее выставка проходила 23 июня в холле Национальной оперы Украины, когда там состоялась премьера балета "5 танго", в котором главную партию исполнила прима-балерина Кристина Шишпор.

Более половины необходимых средств также предоставили меценаты.

"Хотим лично поблагодарить бизнесмена Бориса Ложкина за щедрый донат! А также компании "Мандарин Плаза" за весомый вклад! Мы невероятно благодарны и считаем, это – неоценимая помощь", – отметила глава благотворительного фонда Татьяна Сохар.

Волонтеры сообщили, что ретрактор это только одна позиция по официальному письму-запросу, которое было предоставлено больницей.

"Мы будем и дальше работать над сбором средств и делать все возможное для поддержки отделения ургентной хирургии. Мы все верим в удачу, но некоторых из нас и наших детей постигают досадные неожиданности. Лучше сегодня задонатить копеечку, чем завтра за все деньги мира пытаться решать назревшую проблему", – рассказали в БФ Good Donation.

В скором времени БФ планирует объявить сбор средств для удовлетворения последующих запросов медиков.