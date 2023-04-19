Лидер Imagine Dragons официально расстался с супругой после 12 лет брака: у пары осталось четверо общих детей

Лидер известной американской группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс и его жена Эйжа Волкман официально развелись. Пара объявила о разрыве еще в сентябре прошлого года, но все это время состояла в браке. Поклонники верили, что за более чем полгода певец и его избранница передумали разводиться, но 18 апреля документы о расторжении брака были подписаны.

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Рейнольдс и Волкман прожили вместе практически 12 лет. У них осталось четверо общих детей, которых они намерены воспитывать вместе. Об официальном разрыве звездной пары сообщило издание TMZ.

"Быть хорошими родителями для наших детей — наш главный приоритет. Спасибо за поддержку и любовь", – сообщил музыкант после новости о расставании с женой.

Стоит отметить, что пара планировала разорвать свой брак еще в 2018 году, однако тогда они сумели преодолеть кризис в отношениях и сохранить семью. Затем фанатов ошарашили новостью о расставании в 2022-м. И вот, в апреле этого года супруги превратились на бывших супругов.

У многодетных родителей остались 10-летная дочь Эрров, 6-летние близнецы Джия и Коко и 3-летний сын Валентайн.

По слухам, Рейнольдс в холостяках долго засиживаться не стал. Теперь он якобы встречается с актрисой Минкой Келли. Их неоднократно видели вместе на прогулках и свиданиях, где они обнимали друг друга. Поклонники предполагают, что именно Келли стала одной из причин расставания музыканта с матерью его четверых детей.

Ранее OBOZREVATEL писал, что украинская певица Камалия шокировала поклонников неожиданным признанием – она и ее муж, пакистанский бизнесмен Мохаммад Захур, решили развестись.Пара прожила в браке 20 лет. Вместе они воспитывали дочек-двойняшек, которым сейчас по девять лет.

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