Леся Никитюк заинтриговала первой реакцией на слухи о своей беременности

Украинская телеведущая Леся Никитюк, которую заподозрили в беременности, впервые прокомментировала слухи о будущем пополнении в своей семье. 37-летняя знаменитость решила не раскрывать интригу, ведь как не подтвердила, так и не опровергла предположения поклонников, а просто отметила: не комментирует сплетни.

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Соответствующий комментарий актриса дала журналистам ТСН во время премьеры своего нового фильма "Песики". Она также отметила, что не собирается отвечать на вопросы о личной жизни.

"Я не комментирую слухи. В таком случае мне бы приходилось комментировать это несколько раз в день. Но я очень уважаю всех журналистов. Если вам сообщает какой-то источник какую-либо информацию – знайте Фиби, Пайпер и Прю уничтожили источник еще в третьем сезоне сериала "Все женщины ведьмы", – с юмором прокомментировала ведущая слухи о беременности.

Напомним, первые предположения о предстоящем пополнении в семье Леси Никитюк появились еще в январе этого года. Сначала телеведущая сообщила, что избранник-военный Дмитрий Бабчук, который служит в морской пехоте, сделал ей предложение руки и сердца. На важный шаг в отношениях бойфренд звезды решился во время их совместного отдыха в Карпатах.

Вскоре актриса заявила: уходит из развлекательного шоу "Кто сверху?", где была ведущей с 2018 года. Тогда она отметила: "Это мой последний сезон в этом проекте. Я безгранично благодарна зрителям за вашу поддержку, команде за вдохновение, а формату – за эти невероятные годы. Конец этого этапа – это начало чего-то нового. Спасибо, что вы со мной!"

Тогда в сети начали распространяться слухи, что поставить на паузу телекарьеру Никитюк решила, ведь носит первенца под сердцем. Стоит отметить, что в течение длительного времени звезда никак не комментировала свое состояние, однако источники OBOZ.UA подтвердили информацию о ее беременности.

Ранее OBOZ.UA рассказал о тайнах личной жизни Леси Никитюк.

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