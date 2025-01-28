Леся Никитюк беременна: инсайдеры раскрыли причину, почему ведущая поставила на паузу телекарьеру

Украинская телеведущая Леся Никитюк беременна первенцем. Вероятно, именно поэтому она поставила свою телекарьеру на паузу.

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Слухи о пополнении в жизни Леси Никитюк появились после ее сообщения о прекращении участия в шоу "Хто зверху?", ведущей которого была с 2018 года. Тогда в сети предположили, что это произошло из-за беременности. Собственные источники OBOZ.UA подтвердили эту информацию.

Пока 37-летняя телеведущая не комментирует свое положение и даже не намекает на это.

Первыми "колокольчиками" о беременности Леси Никитюк стало ее внезапное объявление о предложении руки и сердца от военнослужащего Дмитрия Бабчука. К тому времени пара как раз отдыхала в Карпатах, где в заснеженных горах мужчина подарил любимой кольцо.

Избранник Леси Никитюк – 28-летний военный, служащий в морской пехоте. Защитник называет себя "пенсионером ВСУ" и "следующим мэром Одессы". Социальная сеть Дмитрия заполнена кадрами в амуниции с фронта.

Позже телеведущая объявила, что идет с развлекательного проекта "Хто зверху?" По словам знаменитости, она до сих пор любит работать на телевидении, однако ее цели и желания со временем сильно изменились. Конкретных целей и желаний она так и не назвала.

"Это мой последний сезон в этом проекте. Я безгранично благодарна зрителям за вашу поддержку, команде за вдохновение, а формату – за эти невероятные годы. Конец этого этапа – это начало чего-то нового. Спасибо, что вы со мной!" – отмечала Леся Никитюк.

Интересно, что в феврале 2024 года Никитюк интриговала поклонников заявлением о том, что находится в "свободных отношениях". "Конкретно сейчас я в свободных отношениях", – коротко отвечала она.

Ранее OBOZ.UA писал о деталях романтических отношений Леси Никитюк. Кроме свободных отношений, она также пережила сорванную помолвку.

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