Раскрепощенные, успешные, привлекательные, уникальные – именно так часто думают о медийных людях. Но мало кто задумывается над тем, что популярные личности – это самые обычные люди со своими страхами и комплексами. Кому-то удается трансформироваться на протяжении карьерного пути, как это удалось Дарье Астафьевой, Джамале, Alyona Alyona, а кто-то лишь усугубил свою внутреннюю неуверенность.

Кто же из звезд имеет больше всего сомнений в себе, но не показывает этого на людях?

Начнем с Леси Никитюк. Ведущая и комикесса имеет определенную особенность – ей важно нравиться всем без исключения и быть "своей". Показать, что она из народа. Так же, как все. При этом Леся трансформировала свой имидж, образ жизни и окружающих, адаптируя все под "элитный сегмент". То есть я такая, как все, но хочу жить, как элита. Не понимаю, зачем это Никитюк, ведь всю жизнь прожить с маской на лице – это большое бремя. Надеюсь, что когда-нибудь девушка перестанет доказывать себе и окружающим свою "простоту". А о тяжелом характере звезды в кулуарах ходят отдельные легенды.

Дмитрий Монатик – мэтр современной украинской поп-музыки. При этом всегда старается со всеми дружить. Он будто боится конфронтации, острых углов и другого мнения. Возможно, это продуманная стратегия команды артиста дружить со всеми, но выходит, что Дмитрий сознательно или нет, пытается нравиться всем коллегам по цеху.

Рамина Эсхакзай – известная зрителям как основательница YouTube-канала "Ходят слухи". Одна из немногих, кто смог удержаться среди интервьюеров, трансформировав свой канал на военную тематику. Рамина во многом изменилась в лучшую сторону, но "синдром отличницы" так у нее и остался. Заслужить любовь и уважение тех, кто ее не воспринимает. К критике в свой адрес относится остро. Когда ты медийный человек, никогда не будет однозначного восприятия. Нужно это принять и просто делать дальше свое дело.

Не могу не вспомнить Тину Кароль. Понимаю, что неожиданно увидеть ее в этом списке. Но, если верить слухам о стальном характере девы и ее жестких методах вытеснения конкуренток со сцены – это лишь свидетельствует о внутренней неуверенности певицы. Но Кароль точно отличается от всех остальных. Любую критику, сплетни, скандалы вокруг своего имени она никогда не комментирует. Тина, браво! Очень разумный и правильный подход. Именно так появляются легенды вокруг артиста.

А вот Артем Пивоваров – человек, полностью погруженный в музыку и не интегрированный в тусовку. Это однозначно его козырь. Самобытность и трудолюбие Артема помогли ему стать самой яркой звездой нынешнего шоубиза. Загруженный график, топовые рекламные контракты, армия фанатов, концертные туры по всему миру. Но есть одно "но"...

Артист до сих пор не воспринимает острую критику. И на любое замечание отвечает видео в своих социальных сетях. Его триггерит и не дает покоя. С одной стороны, это мотивация, с другой – тупик.

Немало комплексов есть и у Сергея Притулы, и у Маши Ефросининой, и у Даши Квитковой, и у Александры Зарицкой и многих других. В принципе, мы все боремся со своими внутренними изъянами. Главное оставаться человеком и двигаться только вперед.