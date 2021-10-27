Никитюк в знак солидарности с Джоли показала свои неудачные образы. Фото

Экс-ведущая "Орла и Решки" Леся Никитюк прокомментировала курьезные фото с американской актрисой Анджелиной Джоли и показала свои неудачные кадры. Украинская красавица вспомнила, что в начале карьеры сама делала себе макияж и прически на важные съемки.

Фото и видео, где телеведущая в начале своей карьеры, она высмеяла с подписчиками на странице в Instagram. После неудачных образов, которые ей не помогли улучшить стилисты, Леся поблагодарила свою команду за ежедневную работу, которая уберегает ее от проблем (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Напомним, Анджелину Джоли раскритиковали в сети за неудачное наращивание волос. На красной дорожке голливудская актриса появилась с неряшливой прической, которую не заметили стилисты и другие члены команды знаменитости.

Видео дня

Выразив недоумение такой халатностью, Никитюк решила показать фанатам архивные кадры, на которых она только в начале своего творческого пути. Известная телеведущая посмеялась над своими навыками визажа, подбора одежды и создания стильных причесок.

На первом видео молодая девушка с алыми губами и бровями-нитками поправляет свои блондинистые локоны. Леся выбрала блестящее зеленое платье с длинными рукавами. Ярким акцентом на лице стали голубые тени на веках.

На другом видео звезда "Орла и Решки" назвала свою прическу "Северный локон" и рассказала, что над ней в то время смеялись все стилисты шоу-бизнеса. Кроме этого, ведущая отметила свои массивные серьги.

На последних кадрах платиновая блондинка ведет эфир на улице в красном платье. Артистка написала, что визажисты заставили ее отрастить брови, научиться краситься, а стилисты дали несколько советов по подбору одежды.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Лесе Никитюк исполнилось 34 года, поэтому она устроила вечеринку в стиле 90-х. Именинница засветила подарки от друзей и коллег в блоге.