Лещенко произвел фурор на шоу America's Got Talent перформансом о борьбе украинцев против российского зла: зал аплодировал стоя

Украинский хореограф-постановщик и танцовщик Александр Лещенко произвел фурор на известном развлекательном шоу America's Got Talent в День государственного флага Украины. Совместно с компанией Magic Innovations был создан невероятный перформанс на сказку "Котигорошко", чтобы ярко и доступно показать миру, как украинцы борются со злом – Россией, которую олицетворил Змей.

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Подготовка номера продолжалась три месяца. Результат поразил не только профессиональных судей, но и аплодирующих стоя зрителей в зале. Запись шоу появилась на YouTube-канале проекта (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Перед украинцами встала нелегкая задача – рассказать о войне в рамках развлекательного проекта. Было решено адаптировать сказку о "Котигорошке" в выступлении Hologram 4D cube show, где представили сочетание голографической реальности, хореографического мастерства и актуального сюжета.

"Мы выбрали историю народной украинской сказки "Котигорошко", в которой есть противостояние главного героя со Змеем, олицетворяющим в себе зло – пришедшего на нашу землю оккупанта. А герой Котигорошко получает силу от родной земли, чтобы побороть врага! Но сначала у него сложный путь, который он должен преодолеть, прежде чем встретиться лицом к лицу с захватчиком", – рассказал Александр Лещенко.

Визуальная составляющая была заполнена украинскими национальными элементами. Сначала зрителям показали горящий Киев, олицетворявший разрушение украинских городов, а затем вкрапления культуры появлялись в цветах, узорах, реквизите и т.д.

После демонстрации победы главного героя над своим врагом зрители не усидели на местах и подорвались с аплодисментами. Комментируя выступление украинцев, судьи заявили, что никто из других участников не поработал над своим номером так усердно.

Супермодель Хайди Клум даже поблагодарила на украинском языке. Украинцы получили только одно замечание – о якобы не слишком удачном выборе музыки. Однако с мнением одного из экспертов не согласился никто из трех его коллег.

Ранее OBOZREVATEL писал, что юные танцоры из украинской группы из Днепра Light Balance Kids показали удивительный номер на шоу America's Got Talent и попали сразу в финал. Подробнее об этом – читайте в моем материале.

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