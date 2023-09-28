Лера Кудрявцева появилась в эфире пропагандистского НТВ в цветах флага Украины. Фото и видео

Одиозная российская телеведущая Лера Кудрявцева, которая активно поддерживает путинский режим и убийственную войну в Украине, неожиданно стала врагом и для соотечественников. Путинистка засветилась на пропагандистском канале НТВ в сине-желтом образе, за что на нее взъелись многие россияне.

Соответствующее видео распространили в соцсетях. Граждане страны-террористки убеждены, что звезда не по чистой случайности выбрала наряд в цветах флага Украины, а устроила "тщательно спланированную провокацию" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Как известно, после полномасштабного вторжения Кудрявцева быстро определилась с позицией, дабы не потерять работу на федеральных пропагандистских каналах и, соответсвенно, кровавые рубли. За последние полтора года она неоднократно поливала грязью Украину, восхваляла оккупантов, называя их "героями", и даже сама на фронт рвалась. Но все это не уберегло Z-патриотку от подозрений россиян в "измене родины".

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На НТВ начали крутить анонс нового выпуска авторского проекта Кудрявцевой "Секрет на миллион". Ее следующей гостьей стала певица Наталия Власова, которая рассказала о расставании с мужем после 20-ти лет брака и конфликте с отцом. Но к личной драме артистки зрители остались равнодушными, а вот внешний вид ведущей приковал к себе внимание.

Пропагандистские росСМИ набросились на собственную коллегу: "Обсуждению и порицанию подвергся внешний вид ведущей, вырядившейся в цвета украинского флага. Желтое платье и бижутерия сочного голубого цвета привели народ в состояние шока. Остается лишь надеяться, что случившееся это просто случайность, а не тщательно спланированная блондинкой провокация".

Какая выгода Кудрявцевой от такого намека на "поддержку" Украины – неизвестно. Однако россияне уже успели усомниться в "патриотизме" ведущей из-за желтого платья и синих сережек.

Напомним, Кудрявцева публично поддержала агрессивную политику Владимира Путина и террористическую войну против Украины. Она назвала себя патриоткой и гневно, используя брань и пропагандистские нарративы, обратилась к украинцам из-за "русофобии".

Также Кудрявцева выдала, что она является "личным врагом" президента Украины Владимира Зеленского. Но связано это не с симпатией путинистки к агрессии Кремля, как многие могли подумать, а с тем, что еще задолго до 2014 года, когда гарант был комиком и шоуменом, он якобы "вовсю строил глазки" россиянке, а та на него никак не реагировала.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в сине-желтом образе выступила другая путинистка, но уже уроженка Украины Наташа Королева. Певица вышла на сцену московского ночного клуба в синем платье, а во время одной из ее песен танцоры начали махать желтыми лентами, образовав таким образом сочетание цветов украинского флага. Киевлянка-предательница нарвалась на критику россиян.

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