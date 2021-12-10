Лепс разводится с женой-украинкой после 20 лет брака: что о ней известно. Фото

Российский певец Григорий Лепс разводится со своей супругой-украинкой Анной Шаплыковой после 20 лет брака. Сообщается, что экс-возлюбленные планируют разойтись мирно ради 3 общих детей.

Заявление в суд 16 ноября подала женщина, говорится в документе, который опубликовало издание Star Hit. На сайте отмечается, что истцом выступает Шапликова А.А., ответчиком – Григорий (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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Заседание состоится уже через 10 дней, 20 декабря. Там супруги встретятся, чтобы мирно обсудить раздел имущества и опеки над детьми.

Напомним, что пара познакомилась в далеком 2000-м году на вечеринке, посвященной дню рождения мужа Лаймы Вайкуле. В то время Лепсу было 39 лет, а Анне – 29.

Первые три года влюбленные жили в гражданском браке и даже успели родить дочь Еву. Когда ей исполнился год, в 2003 году, пара официально узаконила отношения и со временем дала жизнь еще двум малышам: Николь в 2007 году и Ване в 2010 году.

Анна Шаплыкова родилась в Украине в городе Никополе Днепропетровской области в 1972 году. С детства занималась хореографией и балетом.

Впоследствии ей удалось попасть на подтанцовку к эстрадной исполнительнице Лайме Вайкуле, где она работала до беременности певицы. Для работы с артисткой ей даже пришлось сменить образ, перекрасившись в блондинку и подстригшись покороче.

После встречи с Лепсом танцовщица окончила карьеру в коллективе и взяла на себя обязанности домохозяйки и многодетной матери. Позже 49-летняя женщина стала креативным директором ювелирного дома своего супруга.

Коротко о звезде:

Григорий Лепс – советский и русский певец, музыкант, композитор и продюсер. Заслуженный артист Республики Ингушетия, заслуженный артист Российской Федерации. Обладатель премий "World Music Awards", "Песня года", "Золотой граммофон" и т.д.

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