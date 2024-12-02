'Ленится учить украинский'. Певец-воин Мирослав Кувалдин рассказал о маме-россиянке и взрослых сыновьях за границей

Лидер группы The ВЙО Мирослав Кувалдин, который с начала полномасштабного вторжения находится в рядах ВСУ, рассказал, где сейчас его семья. По словам артиста, жена Лилия с младшим сыном, 18-летним Булатом, нашли временное убежище от войны в Германии; старший сын, 21-летний Корний, уже несколько лет учится в Ирландии.

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Мама Мирослава Кувалдина, которая родилась и выросла в российской Калуге, живет на Полтавщине. Об этом певец рассказал в интервью OBOZ.UA.

"Несмотря на то, что моя мама родом из Калуги, она большая патриотка Украины, – уверяет музыкант. – Да, у нас есть родственники в Москве, но перестали с ними общаться еще в 90-е, когда умерла бабушка, которая очень хотела, чтобы мы роднились. Сейчас нет никаких контактов. Мама полностью занимает проукраинскую позицию. Правда, ленится учить украинский. Я много лет разговаривал с ним на русском, сейчас – на украинском, увидим, какой это будет иметь эффект".

"Жена Лилия с младшим сыном Булатом нашли временное убежище от войны в Германии. Старший сын Корней учится в Ирландии, уехал туда задолго до полномасштабного вторжения, – рассказывает о своей семье артист. – Хочет стать компьютерщиком, колеблется между программированием или кибербезопасностью. Младший учится в училище, грызет немецкий. С профессией пока не определился. Пол года назад говорил, что хочет быть звукорежиссером. Мне приятно, что планирует связать свое будущее с музыкой. Правда, не исключено, что его планы могут измениться, потому что он тоже, как и старший брат, интересуется компьютерами".

Музыкант признается, что за этот год виделся с родными только один раз: "Я ездил в Германию. Кстати, это преимущество военнослужащих: во время отпуска ты спокойно можешь уехать за границу. Нам удалось пожить нормальной, семейной жизнью две недели в Баварии".

Полное интервью с Мирославом Кувалдиным читайте здесь на OBOZ.UA.

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