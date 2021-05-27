Легенды украинской эстрады на кассетах 90-х: в сети опубликовали фото

Юля Ухина
Юля Ухина
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Легенды украинской эстрады на кассетах 90-х

В сети опубликовали фото, на которых показали, как легенды украинской эстрады выглядели на заставках своих аудиокассет. На них можно увидеть группу "Свитязь", певицу Таисию Повалий, Оксану Билозир, эстрадного певца Николая Мозгового, артиста Иво Бобула и других.

Снимки датируются 90-ми годами. Соответствующими кадрами поделилось издание "Амнезия" на странице в Instagram (чтобы просмотреть, проскролльте новость до конца).

"Легенды украинской эстрады на кассетах 90-х", – говорится в описании к публикации.

Кассета певицы Таисии Повалий – "Чортополох"
Кассета группу "Свитязь" – "Ні, я не ту кохав..."
Кассета певца Иво Бобула – "Душі криниця"
Кассета певца Василия Зинкевича – "На щастя, на долю"
Кассета эстрадного певца Николая Мозгового – "Грай, музико моя"
Кассета артиста Николая Кукурузы – "Співай, Україно"

Пользователи сети оставили множество приятных комментариев под публикацией. Они отметили, что кассеты в те времена делали хорошими.

Пользователи оставили множество приятных комментариев под публикацией
Пользователи оставили множество приятных комментариев под публикацией
Кассета музыканта Виталия Билоножко – "Яблуневий туман"
Кассета певца Николая Гнатюка – "Час рікою пливе"
Кассета певицы Оксаны Билозир – "Для тебе"

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