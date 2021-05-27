Легенды украинской эстрады на кассетах 90-х: в сети опубликовали фото
В сети опубликовали фото, на которых показали, как легенды украинской эстрады выглядели на заставках своих аудиокассет. На них можно увидеть группу "Свитязь", певицу Таисию Повалий, Оксану Билозир, эстрадного певца Николая Мозгового, артиста Иво Бобула и других.
Снимки датируются 90-ми годами. Соответствующими кадрами поделилось издание "Амнезия" на странице в Instagram (чтобы просмотреть, проскролльте новость до конца).
"Легенды украинской эстрады на кассетах 90-х", – говорится в описании к публикации.
Пользователи сети оставили множество приятных комментариев под публикацией. Они отметили, что кассеты в те времена делали хорошими.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
в сети опубликовали снимки украинских женщин 70х-80-х годов. Автором съемки является Вили Фургало – легенда львовского художественного андеграунда.
Также в сети опубликовали портреты из украинских фотоателье XIX века. Тогда безоговорочным лидером на киевском рынке фотоуслуг был Франц де Мезер. Он родом из Волыни, учился искусству в Вене, а в 1850-х переехал в Киев и увлекся фотографией.