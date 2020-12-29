Легендарный модельер Пьер Карден: к Украине у меня особое отношение

Легендарный модельер Пьер Карден, который умер на 99-м году жизни, при жизни побывал в Украине, в частности, в Чернобыльской зоне. Он отмечал, что авария на ЧАЭС для него – настоящая трагедия.

Также Карден делился своими впечатлениями об украинцах. Об этом шла речь в его интервью изданию "Факты".

"К Украине у меня особое отношение. Как представитель ЮНЕСКО я принимал участие в закрытии реактора Чернобыльской атомной станции. Находился в 20 метрах от эпицентра катастрофы. Меня настолько потрясла трагедия, что я подарил пострадавшим чернобыльцам несколько домов", – рассказывал Карден.

Пьер Карден в Чернобыле. Cosmopolitan

Также он побывал в Киеве и отметил архитектуру украинской столицы. Об украинцах модельер также отзывался положительно из-за гостеприимности и открытости.

"Киев очень красивый город со старинной архитектурой. А люди, живущие в Украине, открыты и гостеприимны",– делился впечатлениями знаменитый кутюрье.

Читайте также факты о культовом модельере:

Карден предпочитал абстрактный, геометризованный дизайн, он стал первопроходцев стиля унисекс, был авангардистом от моды.

Он был первым кутюрье, который начал продавать свои платья и духи по более низким ценам, сделав их доступными широкому кругу потребителей.

Модельер подарил миру сапоги-чулки, колготки, водолазки, вещи из кожзаменителя, молнии и накладные круглые карманы.

Одной из муз модельера была советская балерина Майя Плисецкая.

Партнером Кардена в жизни и бизнесе на протяжении более чем 40 лет был Андре Оливер.

У Кардена – пятеро приемных детей.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, основатель китайской игровой студии Yoozoo Games и один из создателей культовой саги "Игра престолов" Линь Ци умер в возрасте 39 лет.