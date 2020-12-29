Легендарний модельєр П'єр Карден: до України у мене особливе ставлення

Легендарний модельєр П'єр Карден, який помер на 99-му році життя, за життя побував в Україні, зокрема в Чорнобильській зоні. Він зазначав, що аварія на ЧАЕС для нього – справжня трагедія.

Також Карден ділився своїми враженнями про українців. Про це йшлося в його інтерв'ю виданню "Факти".

"До України у мене особливе ставлення. Як представник ЮНЕСКО я брав участь у закритті реактора Чорнобильської атомної станції. Перебував за 20 метрів від епіцентру катастрофи. Мене настільки вразила трагедія, що я подарував постраждалим чорнобильцям кілька будинків", – розповідав Карден.

П'єр Карден у Чорнобилі. Cosmopolitan

Також він побував у Києві і вказав, що йому сподобалася архітектура української столиці. Про українців модельєр також відгукувався позитивно через гостинність і відкритість.

"Київ – дуже красиве місто зі старовинною архітектурою. А люди, які живуть в Україні, відкриті й гостинні",– ділився враженнями знаменитий кутюр'є.

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Карден надавав перевагу абстрактному, геометризованному дизайну, один із засновників стилю унісекс, був авангардистом від моди.

Він був першим кутюр'є, який почав продавати свої сукні і парфуми за низькими цінами, зробивши їх доступними широкому колу споживачів.

Модельєр подарував світові чоботи-панчохи, колготки, водолазки, речі зі шкірозамінника, блискавки і накладні круглі кишені.

Однією з муз модельєра була радянська балерина Мая Плісецька.

Партнером Кардена в житті і бізнесі протягом понад 40 років був Андре Олівер.

У Кардена – п'ятеро прийомних дітей.

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