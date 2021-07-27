Леди Гага вышла в свет на 30-сантиметровых каблуках. Фото

Популярная американская певица Леди Гага в Нью-Йорке вышла на публику в необычной обуви – на высоких каблуках и платформе. Также она надела обтягивающий наряд, который подчеркнул ее фигуру.

Фанаты оценили образ знаменитости и высказали свое мнение в сети. Соответствующие фото исполнительницы опубликовали на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

35-летняя Леди Гага появилась на улице в черном платье длины миди и массивных ботфортах на шнуровке бренда Pleaser. По предварительной информации, высота каблуков этой обуви составляет около 30 сантиметров.

Кроме того, свой лук певица дополнила минималистичной сумкой и солнцезащитными очками.

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Пользователи сети очень удивились, увидев аутфит Гаги. Фанаты оставили множество комментариев под публикацией.

"Надо быть акробатом, чтобы на них ходить", "Красотка!", "Минималистичный вид, максимальная обувь", "Она выглядит потрясающе, но я ненавижу такую обувь", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Леди Гага – американская певица, автор песен, продюсер, филантроп, дизайнер и актриса. Начинала свою карьеру с выступлений в клубах, а к концу 2007 года продюсер Винсент Херберт подписал певицу на лейбл Streamline Records, который является ответвлением Interscope Records.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Леди Гага решила удивить своих поклонников пикантным фото. Она позировала без макияжа и с оголенной грудью.