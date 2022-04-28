Леди Гага назвала русских тупыми на концерте в Лас-Вегасе. Видео

Эпатажная певица Леди Гага на концерте в Лас-Вегасе вспомнила об Украине и нападении РФ на независимое государство. После нескольких слов о собственной помощи пострадавшим звезда заявила, что россиянам стоило бы арестовать ее во время концерта в России, однако они "как были тупыми, так и остались".

Инцидент произошел во время лирического выступления, где артистка играла на пианино. Ролик опубликовали ее фанаты в Twitter (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Они должны были арестовать меня в России, когда имели такой шанс. Я говорила им одеть на меня наручники. Они были тупыми в тот день, и остаются тупыми сейчас", – смеясь, сказала она.

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Следует объяснить, что речь идет об инциденте в 2012 году, когда знаменитость на большом концерте в Москве выступила с речью о равенстве и любви, пропагандируя толерантность к лицам нетрадиционной ориентации.

Тогда она прошлась по сцене перед россиянами со скрещенными руками, призывая арестовать ее за позицию, а также заявила, что не боится сесть в тюрьму за выбор свободы.

"Меня зовут Леди Гага. Мне 26 лет. Я живу на Манхэттене, в Нью-Йорке. И я уверена, что мужчины и женщины заслуживают любви в равной степени. Арестуй меня Москва. Мне пох*й", – сказала тогда артистка перед залом, набитом слушателями из России.

Именно на эту ситуацию ссылалась звезда, выступая в 2022 году. Интересно, что из зала доносились довольные возгласы и аплодисменты на слова Леди Гаги.

Одна из присутствующих написала в Twitter : "Я была там. Это было так весело". Также в Instagram появилось видео, где слышно, что слушатели певицы выкрикивают "Fuck Russia".

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич назвал россиян "запуганным стадом", ведь они ничего не сделали, чтобы остановить своего диктатора.