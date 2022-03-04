Макаревич назвал россиян запуганным стадом и предупредил их о страшном последствии войны против Украины

Российский музыкант, телеведущий и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич заявил, что благодаря агрессивной политике президента РФ Владимира Путина украинцы еще очень долго будут ненавидеть россиян, который ничего не сделали, чтобы его остановить. Самих же жителей России исполнитель назвал запуганным стадом.

Об этом Макаревич написал на своей странице в Facebook, в очередной раз критикуя вторжение в Украину. Он напомнил о смертях украинских военных и мирных жителей, среди которых по состоянию на 4 марта уже 28 детей. При этом выразил убеждение, что рано или поздно война закончится, а вот ненависть ко всем русским останется.

"Я надеюсь, наш президент учел это в своем плане?" – задал риторический вопрос Макаревич.

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В комментариях музыканта и его сограждан призвали выходить на протесты против войны и Владимира Путина, в частности. Однако Андрей Макаревич печально констатировал: "Никуда они не выйдут. Стадо. Пастух запугал..."

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Госдуму РФ внесли законопроект, которым предлагается призывать на военную службу на Донбасс тех, кто протестовал против войны с Украиной.