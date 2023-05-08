Леди Гага, Клаудия Шиффер и другие: кто из знаменитостей категорически отказывается водить авто и в чем причина

Личный водитель – распространенная история среди известных людей. Безусловно, в первую очередь это очень удобно, поскольку при плотном графике время в дороге можно провести с пользой: подготовиться к выступлению, выучить роль, сделать важные звонки или просто отдохнуть. Но есть звезды, которые не садятся за руль по другим причинам – страх, неумение ориентироваться в пространстве или отсутствие прав.

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OBOZREVATEL предлагает поговорить о тех знаменитостях, которые совсем не испытывают удовольствие от вождения. Напротив, руль и дорога вызывают у них стресс и панику.

Кристина Агилера

Известная певица и актриса имеет водительские права, но желание садиться за руль у нее отсутствует. Процесс вождения ей попросту не нравится. Однако есть еще одна причина. Многократная лауреатка "Грэмми" боится ездить по Лос-Анджелесу из-за папарацци, которые так и норовят броситься под колеса ради эксклюзивного кадра звезды. Более того, в 2009 году Агилера даже попала в ДТП, хотя и была пассажиркой. К счастью, никто не пострадал, но страх садиться за руль у артистки остался.

Дэниел Рэдклифф

У 33-летнего "Гарри Поттера" до сих пор нет водительских прав. Дело в том, что актер с детства страдает редким заболеванием – диспраксией. Это нарушение координации движения. И хотя в обычной жизни его недуг никак не проявляется, садиться за руль звезде не рекомендуется – последствия могут быть трагическими.

Джоан Роулинг

Не отходим далеко от "Гарри Поттера" и рассказываем о его авторе. Джоан Роулинг со своими доходами могла бы с легкостью позволить себе приличный автопарк, но за руль писательница все равно не садится, так что и покупками машин не увлекается. "Я плохо ориентируюсь в пространстве, а при виде работающих механизмов вообще теряю связь с реальностью", – объясняла знаменитость свое нежелание водить авто.

Леди Гага

Всемирно известной певице и актрисе сейчас 37 лет, а водительские права она получила не так давно – в 30. Долгие годы она усердно пыталась освоить навыки водителя, но все тщетно. Очевидно, кому-то это просто не дано. Однако Гага проявила свою настойчивость и добилась желаемых результатов. Впрочем, за последние 7 лет полученное удостоверение артистке не так уж сильно пригодились. Она продолжает ездить на пассажирском сидении и только в крайних случаях садится за руль.

Клаудия Шиффер

Всемирно известная супермодель, как и предыдущая наша героиня, многие годы подряд не могла овладеть искусством вождения. Ряд неудач привел к тому, что Шиффер просто отчаялась и забросила любые попытки. Ситуация изменилась в лучшую сторону, когда компания Opel предложила звезде выгодный контракт, согласно которому она становится их лицом, а потому должна управлять автомобилями только этой марки. Модель согласилась и продолжила обучение с профессиональным инструктором.

Роберт Паттинсон

Знаменитый актер, как оказалось, тоже не водит машину – у него это элементарно не получается. Все рычаги, кнопки и педали для Паттинсона оказались слишком сложными в использовании. Он рассказывал, что чувствует себя за рулем очень скованным от ощущения, что не может контролировать ситуацию в потоке других авто и прохожих. Звезда "Сумерек" передвигается исключительно с профессиональным водителем и охраной, поскольку безопасность и комфорт для него играют первостепенную роль.

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