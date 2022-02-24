Как леди Ди устроила принцу Уильяму сюрприз, из-за которого он едва не упал с лестницы

Принцесса Диана в середине 90-х годов устроила своему сыну-подростку принцу Уильяму грандиозный сюрприз, который едва не свалил его с ног. Герцог Кембриджский в юном возрасте любил супермоделей, и леди Ди этим воспользовалась.

Как пишет The Mirror, об этом принц Уильям рассказал в документальном фильме, посвященном 20-летию кончины его матери. По словам представителя королевской семьи, в детстве он развешивал плакаты со звездами подиумов на всех стенах своей спальни. Поэтому принцесса Диана пригласила домой супермоделей – Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл и Кристи Терлингтон.

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Они ждали его возвращения из школы. Увидев манекенщиц, принц Уильям чуть не упал с лестницы от шока.

"Мне было, наверное, 12 или 13 лет. Я сильно покраснел и не знал, что сказать. Случай был потрясением, хотя стал забавным воспоминанием", – отметил герцог Кембриджский.

Однако это был не единственный раз, когда леди Ди устроила принцу Уильяму сюрприз, поставив его в неловкое положение. На 13-летие она заказала старшему сыну дерзкий "торт с грудью".

"В то утро я пришла на работу, подошла к холодильнику, открыла дверцу и увидела самую большую пару сисек в своей жизни", – рассказала бывший шеф-повар семьи Даррен МакГрэйди и добавила, что принц Уильям тогда тоже очень покраснел. А вот принцу Гарри, по словам кулинара, это понравилось.

Коротко о королевских особах:

Принцесса Уэльская Диана – первая жена принца Чарльза. Родилась 1 июля 1961 года в королевском владении Сендригем в Норфолке. Брак Леди Ди и принца продлился 15 лет, до 1996-го. В 1997-м в возрасте 36 лет она погибла в ДТП, которое произошло в Париже.

Принц Уильям – 39-летний герцог Кембриджский, граф Стратернский и барон Каррикфергюс. Старший сын принца Уэльского Чарльза и его первой жены, принцессы Дианы.

Как сообщал OBOZREVATEL, герцоги Кембриджские никогда не кричат на детей. Для того, чтобы их контролировать они используют собственный лайфхак.