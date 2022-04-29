Лазарева на Z-концерте в Липецке внезапно заменили на Баскова из-за его позиции по Украине

29 апреля в Липецке состоится музыкально-патриотический марафон "ZaРоссию", в котором должен был принять участие российский певец Сергей Лазарев. За день до мероприятия выступление артиста неожиданно отменили, а на вакантное место взяли его коллегу, известного путиниста Николая Баскова. Как сообщают СМИ, причиной корректива стала нестабильная позиция первого вокалиста по отношению к Украине.

Липецкие общественные деятели остались недовольны высказываниями Лазарева в первые дни полномасштабного военного вторжения РФ в Украину, передает "Вести Липецк". Они предложили музыканту "выход из ситуации".

Общественники обратились к Сергею Лазареву и попросили его встретиться с жителями Донбасса в России, а затем устроить пресс-конференцию с журналистами и публично объяснить свое отношение к так называемой "спецоперации". На удивление, артист отказался.

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"Сергей Лазарев в последний момент отказался от этого предложения. Учитывая его предыдущую позицию и реакцию общественности, было принято однозначное решение отменить выступление артиста в Липецке. Его заменит певец Николай Басков", – передает заявление пресс-службы оргкомитета пропагандистский сайт StarHit.

Напомним, 24 февраля певец разместил на личной странице в соцсетях антивоенный пост, в котором выразил слова поддержки украинскому народу. За это звезду затравили многие российские интернет-пользователи, а СМИ начали писать об эмиграции Лазарева. Вскоре музыкант поспешно удалил публикацию. Более того, со временем он полностью отрекся от каких-либо высказываний о солидарности с украинцами, заявив, что гордится быть русским и искренне любит свою родину.

Антивоенные высказывания артиста сохранились в Telegram-канале "Боже, яке кончене".

Действительно ли знаменитость решил снова "переобуться" – достоверно неизвестно. Однако факт остается фактом: сегодня в Липецке вместо на него на сцену выйдет "более патриотичный" исполнитель Николай Басков.

"В данный момент ситуация следующая: он у нас должен был выступить в рамках марафона "ZаРоссию". Мы его ожидали 29 апреля на площади Петра Великого, но получилось так, что он не будет выступать. К счастью, приедет другой артист – Николай Басков, за что ему большое спасибо", – подтвердила представитель Министерства культуры Липецкой области Ирина Кремнева для StarHit.

Отметим, марафон "ZaРоссию" стартовал в середине апреля в Татарстане. Концерты в его рамках будут проходить до 5 мая и охватят более 30 городов РФ.

Как писал OBOZREVATEL, ранее российский продюсер Леонид Дзюник заявил, что Сергей Лазарев, с которым он когда-то сотрудничал, стыдится своего гражданства и страны, развязавшей жестокую войну на территории Украины. Он назвал певца "психопатом" и вспомнил его проукраинскую позицию по поводу оккупации Крыма. Позже музыкант опроверг слова продюсера и признался России в любви.