Лазарев назвал украинские вареники русским традиционным блюдом

Российский певец Сергей Лазарев, который сейчас отдыхает на Бали, показал поклонникам свой завтрак. Он заказал себе украинские вареники, которые назвал русским традиционным блюдом.

Соответствующее видео артист опубликовал на личной странице в Instagram. Лазарев также отметил, что после нескольких недель на острове соскучился по русской еде. Он заявил, что на Бали вареники делают очень вкусными (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Тот случай, когда после нескольких недель на Бали так соскучились по русскому традиционному завтраку, что заказали себе вареники... Ребят, они офигенно вкусные. Кто бы мог подумать, что на Бали можно поесть такие вареники", – сказал Лазарев.

Вареники – это национальное украинское блюдо. Происхождение этого названия пошло от слова "варить". Но так же это блюдо имело еще одно название – "вареники с песком", что значит сытные вареники. Многие славянские народы присваивают рецепт этого блюда себе. Так же часто путают украинские вареники с русскими пельменями.

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