Лариса Кадочникова оправдалась за русский язык на премии Параджанова и назвала это 'недоразумением'

Народная артистка Украины Лариса Кадочникова, известная по роли Марички в фильме "Тіні забутих предків", объяснила свой отказ говорить по-украински на сцене во время церемонии вручения премии Национального союза кинематографистов Украины имени Сергея Параджанова. Свое публичное заявление о желании говорить по-русски она назвала "недоразумением".

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87-летняя актриса сообщила в комментарии "Укрінформу", что растерялась, поэтому не перешла на украинский. Она также добавила, что несколькодесятилетняя карьера на русском значительно повлияла на ее язык в быту.

"Воспоминания о Сергее Параджанове, как и о фильме "Тіні забутих предків", до сих пор вызывают самые глубокие эмоции. Я растерялась... Да, в быту и почти всю свою жизнь я общалась и выступала на русском. Полномасштабное вторжение изменило меня, мой родной Театр Леси Украинки, моих поклонников, всю нашу страну. Украина – мой дом, и никуда я не собираюсь. Я перешла на украинский язык на сцене и пытаюсь, насколько это возможно, общаться на нем в жизни. Надеюсь, что мое искреннее обращение исчерпает произошедшее недоразумение", – прокомментировала резонансное событие актриса.

Известно также, что Театр Леси Украинки, в котором работает Лариса Кадочникова, также значительно украинизировался. Прежде всего, из названия убрали словосочетание "русская драма". Во-вторых, теперь весь репертуар звучит только на украинском.

Напомним, скандал вокруг Ларисы Кадочниковой начался с ее отказа говорить по-украински со сцены Дома кино. Актриса заявила, что с нее достаточно языка страны, в которой живет, в театре, поэтому вне его общается на русском. В свою защиту она сказала, что сделала много для Украины, чтобы уважали и ее, и языковой выбор в частности.

"Я на украинском языке играю только в театре. Вы меня извините, но я могу говорить хоть на английском. Пожалуйста, уважайте меня. Я многое сделала для Украины и никуда не уезжала. И я играю в театре спектакля на украинском языке. Я хотела сказать самое главное: мы должны любить друг друга и понимать: Украина – одна. Если мы будем враждовать и ненавидеть по пустякам друг друга, то мы погибнем", – говорила актриса.

Ранее OBOZ.UA писал, что на скандал отреагировал также Союз кинематографистов Украины. Члены организации отметили: конечно, хочется, чтобы легендарная актриса общалась по-украински не только на сцене или при создании кино, но и в реальной жизни.

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