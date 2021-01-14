Квір, пансексуали, поліамори: хто вони такі та чим відрізняються

Майлі Сайрус, Кара Делевінь, Тільда Суїнтон та інші світові зірки виявилися представниками сексуальних меншин. Сексуальна орієнтація – це складна тема. Мало хто може відразу знайти відмінності між пансексуальністю й бісексуальністю, не кажучи вже про квір та інші сексуальні меншини.

OBOZREVATEL розповідає, хто є хто.

Пансексуали

Згідно з Великим Оксфордським словником, пансексуальність позначає сексуальний і романтичний потяг до людей незалежно від їхньої біологічної статі та гендерної ідентичності. Тобто, якщо бісексуали відчувають потяг тільки до чоловіків і жінок, то пансексуали можуть закохуватися і в трансгендерних людей.

Представники в шоу-бізнесі: Кара Делевінь, Крістен Стюарт, Майлі Сайрус, Белла Торн.

Асексуали

Асексуалами є ті люди, у яких повністю відсутній сексуальний потяг до інших. А якщо не з'являються ні до кого романтичні почуття – це аромантики.

Представники в шоу-бізнесі: Девід Джей.

Інтерсекс-люди

Інтерсекс-варіації не стосуються сексуального потягу й гендерної ідентичності людини, а визначаються анатомічно. Тобто, геніталії, статеві залози та набір хромосом в інтерсекс-людей не вписуються в стереотипи звичного сприйняття тіла, а стать таких людей не можна віднести до чоловічої або жіночої. Інтерсекс-люди досі переносять операції, які калічать, через те, що лікарі неправильно визначають гендерний маркер із самого моменту народження.

Представники в шоу-бізнесі: Микола Цискарідзе, Пітті Бабак.

Поліаморія

Поліамори простими словами – це люди, які можуть любити одночасно відразу кількох людей. Тобто, поліаморія допускає рівноцінні та добровільні любовні стосунки між кожним учасником такого союзу. Ба більше, всі учасники мають рівні права, ніхто не бреше, що не порушує домовленостей і не ховається.

Представники в шоу-бізнесі: Ітан Хоук.

Квір

Сам термін "квір" несе в собі більш політичний і соціальний підтекст та об'єднує всі гендери та сексуальні орієнтації, які відрізняються від громадської більшості. Поняття виникло саме як відповідь наявним рамкам й обмеженням, а самі квір-люди себе не асоціюють із певною статтю.

Представники в шоу-бізнесі: Езра Міллер, Тільда Суїнтон, Карл Лагерфельд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голлівудська акторка Тільда Суїнтон зізналася, що вона квір. За її словами, вона тільки до 60 років знайшла людей, споріднених духом. Також Суїнтон зізналася, що квір – це про чуттєвість, а вона все життя почувалася такою.