"Квартал 95" после локдауна собирает Октябрьский дворец для съемок нового сезона "Лиги Смеха"

Студия "Квартал 95" анонсировала старт седьмого сезона юмористического шоу "Лига Смеха", съемки которого начнутся после завершения локдауна в Украине – 27 января. Так, они будут проходить в Октябрьском дворце в Киеве вместе со зрителями – билеты на эту дату уже полностью раскуплены.

Организаторы проекта на официальной странице в Instagram заявили, что в новом сезоне будут принимать участие 11 команд. Отметим, что продажа билетов на первый съемочный день осуществляется на сайте kontramarka.ua.

На сайте kontramarka.ua указано, что билеты стартуют от 390 гривен . Самые дорогие можно приобрести за 1 290 гривен.

В новом сезоне "Лиги Смеха" будут участвовать следующие команды: "Стоянівка", "Загорецька", "Винницкие", "Отдыхаем вместе", "Трио Разные", "VIP Тернопіль", "30+", "ВКВ", "Стадіон Діброва", "Воробушек", "Наш формат".

Ведущими шоу станут комик Евгений Кошевой и рэпер Потап (Алексей Потапенко).

В сети раскритиковали организаторов шоу за начало съемок сразу же после завершения локдауна. Напомним, что его ввели в Украине с 8 по 24 января 2021 года. К слову, еще до карантинных ограничений "Квартал 95" успел дать концерт. Он состоялся 22 декабря в Национальном дворце искусств Украины.

Также пользователи соцсети выдвинули свою версию того, почему локдаун в Украине, который начался 8 января, заканчивается именно 24 числа того же месяца. Их версия в том, что у президента Владимира Зеленского 25 января день рождения (видео смотрите ниже).

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, был назван победитель шестого сезона "Лиги смеха".