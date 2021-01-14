"Квартал 95" після локдауну збирає Жовтневий палац для зйомок нового сезону "Ліги сміху"

Студія "Квартал 95" анонсувала старт сьомого сезону гумористичного шоу "Ліга Сміху", зйомки якого почнуться після завершення локдауну в Україні – 27 січня. Так, вони будуть проходити в Жовтневому палаці у Києві разом з глядачами – квитки на цю дату вже повністю розкуплені.

Організатори проєкту на офіційній сторінці в Instagram заявили, що в новому сезоні будуть брати участь 11 команд. Зазначимо, що продаж квитків на перший знімальний день здійснюється на сайті kontramarka.ua.

На сайті kontramarka.ua зазначено, що квитки стартують від 390 гривень. Найдорожчі можна придбати за 1 290 гривень.

У новому сезоні "Ліги Сміху" братимуть участь такі команди: "Стоянівка", "Загорецька", "Винницкие", "Отдыхаем вместе", "Трио Разные", "VIP Тернопіль", "30+", "ВКВ", "Стадіон Діброва", "Воробушек", "Наш формат".

Ведучими шоу стануть комік Євген Кошовий і репер Потап (Олексій Потапенко).

У мережі розкритикували організаторів шоу за початок зйомок відразу ж після завершення локдауну. Нагадаємо, що його ввели в Україні з 8 по 24 січня 2021 року. До речі, ще до карантинних обмежень "Квартал 95" встиг дати концерт. Він відбувся 22 грудня в Національному палаці мистецтв України.

Також користувачі соцмережі висунули свою версію того, чому локдаун в Україні, який розпочався 8 січня, закінчується саме 24 числа того ж місяця. Їхня версія в тому, що у президента Володимира Зеленського 25 січня день народження (відео дивіться нижче).

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, був названий переможець шостого сезону "Ліги сміху".