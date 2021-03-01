Курьезы "Золотого Глобуса 2021": топ неловких моментов. Фото

Юля Ухина
Юля Ухина
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Тина Фей и Эми Полер

В ночь с 28 февраля на 1 марта в традиционном The Beverly Hilton Hotel в Беверли-Хиллз состоялась 78-я церемония "Золотого глобуса". Так, из-за пандемии коронавируса премию впервые провели в смешанном формате: часть гостей присутствовали в зале, а другие присоединялись с помощью Zoom.

Не обошлось в этом году и без конфузов, а также технических неполадок. В связи с этим издание Harper's Bazaar рассказало о самых неловких и смешных моментах прошедшей церемонии (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Технические неполадки

Все началось с неудачного выступления ведущих церемонии Тины Фей и Эми Полер. Они пытались вести премию как обычно – обмениваясь шутками и репликами, поддерживая друг друга в нужные моменты. Но из-за медленного интернета звезды то и дело сбивались, не успевали вовремя ответить друг другу и даже говорили не свои реплики.

Тина Фей и Эми Полер

Затем актер Дэниэл Калуя, получивший премию за лучшую роль второго плана в ленте "Иуда и черный мессия", пару минут не мог включить свой микрофон, чтобы принять награду. Также отмечается, что многие получатели статуэток не знали, когда им стоит начинать свою речь.

Дэниэл Калуя и Эми Полер
Неловкие шутки

На самом деле, неприятности начались еще накануне церемонии. Организаторов "Золотого глобуса" обвинили в расизме и отсутствии разнообразия из-за того, что в жюри нет темнокожих. Отмечается, что ведущие шоу попытались шутливо обыграть этот скандал, но не вышло. Шутка про "90 белых журналистов, которые посещают презентации фильмов в поисках лучшей жизни" вызвала разве что нервный смех у зрителей.

Тина Фей и Эми Полер
Неудачные выступления

Также во время церемонии многие знаменитости терялись и не понимали, что им делать, когда в перерывах между выступлениями и объявлениями победителей резко показывали чью-то трансляцию из дома.

Церемония "Золотой глобус 2021"

Затем комик Трейси Морган запнулся и неправильно произнес название фильма "Душа" – вместо "soul" вышло "sal".

"Простите, "Душа"... Я просто думал о пицце, которую собирался получить от парня по имени Сэл по дороге домой", – заявил он в своем Twitter-аккаунте.

Трейси Морган прокомментировал церемонию "Золотой глобус"

Не обошлось и без смешных моментов. Во-первых, всем запомнился легендарный актер Билл Мюррей в его "гавайской" рубашке и с бокалом мартини. И, конечно, не остались без внимания животные и дети: они не раз пытались помешать участникам церемонии и попасть в кадр без разрешения.

Билл Мюррей на "Золотом глобусе 2021"

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в ночь на понедельник, 1 марта, в Лос-Анджелесе (США) состоялась 78-я церемония вручения кинопремии "Золотой глобус". Стали известны победители кинопремии.

  • Также смотрите лучшие наряды церемонии "Золотой глобус 2021". Некоторые звезды не смогли прийти на мероприятие и поэтому были на связи онлайн, но все же на красной дорожке можно было увидеть потрясающие образы.

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