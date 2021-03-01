Курьезы "Золотого Глобуса 2021": топ неловких моментов. Фото

В ночь с 28 февраля на 1 марта в традиционном The Beverly Hilton Hotel в Беверли-Хиллз состоялась 78-я церемония "Золотого глобуса". Так, из-за пандемии коронавируса премию впервые провели в смешанном формате: часть гостей присутствовали в зале, а другие присоединялись с помощью Zoom.

Не обошлось в этом году и без конфузов, а также технических неполадок. В связи с этим издание Harper's Bazaar рассказало о самых неловких и смешных моментах прошедшей церемонии (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Все началось с неудачного выступления ведущих церемонии Тины Фей и Эми Полер. Они пытались вести премию как обычно – обмениваясь шутками и репликами, поддерживая друг друга в нужные моменты. Но из-за медленного интернета звезды то и дело сбивались, не успевали вовремя ответить друг другу и даже говорили не свои реплики.

Затем актер Дэниэл Калуя, получивший премию за лучшую роль второго плана в ленте "Иуда и черный мессия", пару минут не мог включить свой микрофон, чтобы принять награду. Также отмечается, что многие получатели статуэток не знали, когда им стоит начинать свою речь.

На самом деле, неприятности начались еще накануне церемонии. Организаторов "Золотого глобуса" обвинили в расизме и отсутствии разнообразия из-за того, что в жюри нет темнокожих. Отмечается, что ведущие шоу попытались шутливо обыграть этот скандал, но не вышло. Шутка про "90 белых журналистов, которые посещают презентации фильмов в поисках лучшей жизни" вызвала разве что нервный смех у зрителей.

Также во время церемонии многие знаменитости терялись и не понимали, что им делать, когда в перерывах между выступлениями и объявлениями победителей резко показывали чью-то трансляцию из дома.

Затем комик Трейси Морган запнулся и неправильно произнес название фильма "Душа" – вместо "soul" вышло "sal".

"Простите, "Душа"... Я просто думал о пицце, которую собирался получить от парня по имени Сэл по дороге домой", – заявил он в своем Twitter-аккаунте.

Не обошлось и без смешных моментов. Во-первых, всем запомнился легендарный актер Билл Мюррей в его "гавайской" рубашке и с бокалом мартини. И, конечно, не остались без внимания животные и дети: они не раз пытались помешать участникам церемонии и попасть в кадр без разрешения.

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