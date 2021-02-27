'Золотой глобус' попал в скандал из-за отсутствия темнокожих членов жюри: в сети запустили флешмоб

Организаторов церемонии "Золотой глобус" обвинили в отсутствии разнообразия из-за того, что в жюри нет темнокожих.

Как стало известно из расследования, опубликованного в Los Angeles Times, среди 87 членов Голливудской ассоциации иностранной прессы, которая каждый год выбирает победителя, нет ни одного иностранного представителя.

После этого, несколько известных деятелей Голливуда, в том числе режиссер Ава Дюверней, телепродюсер Шонда Раймс, комик Эми Шумер, актрисы Джерни Смоллетт и Керри Вашингтон и режиссер Джеффри Джейкоб Абрамс начали делится в социальных сетях хэштегом #TimesUpGlobes – они критиковали организаторов премии за "этические упущения" и отсутствия разнообразия среди членов жюри.

"Старые новости. Новая энергия", – написала Дюверней, которая стала первой чернокожей женщиной, номинированной на лучшую режиссуру в 2015 году, на своей странице в Twitter.

"Так много сумасшедших вещей о @goldenglobes и голливудской иностранной прессе. Но это ужасно", – написал режиссер Джадд Апатоу в Twitter, поделившись хэштегом.

"Отсутствие представительства при голосовании для любого руководящего органа нынешнего шоу Голливуда свидетельствует об уровне безответственности, который нельзя игнорировать", – отметил Стерлинг Браун, обладатель "Золотого глобуса" за фильм NBC "Это мы".

Представитель ассоциации в заявлении для издания The Times со своей стороны отметил, что группа "полна решимости пригласить чернокожих членов в жюри".

"Мы понимаем, что нам нужно привлечь чернокожих участников, а также участников из других недопредставленных слоев, и мы немедленно приступим к реализации плана действий для скорейшего достижения этих целей", – сказано в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 февраля, объявили номинантов на ежегодную премию "Золотой глобус 2021". Знаменитости будут участвовать в церемонии из разных уголков мира.