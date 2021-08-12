Кунис, Ди Каприо, Сталлоне и другие: звезды с украинскими корнями, покорившие Голливуд. Фото
Большинство голливудских знаменитостей родом из Украины. Многие из них с гордостью говорят о родной стране и часто вспоминают о ней во время интервью.
Среди них – Милла Йовович, Мила Кунис, Стивен Спилберг, Леонардо Ди Каприо и другие. Подробней об этом – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Знаменитая актриса переехала из Киева в США в пять лет и построила блестящую карьеру. Йовович почти без акцента говорит не только на русском, но и на украинском языке.
Предки Спилберга были родом из Украины. Один родился в Одессе, другой – в небольшом селе близ Каменца-Подольского. Сам знаменитость сейчас является одним из самых талантливых постановщиков. Кроме того, режиссер любитель украинского борща.
Знаменитая актриса хорошо говорит на русском и украинском языках. Она родом из Черновцов. В 1991 году семья Кунис, получив Грин-карту, переехала из Украины в Лос-Анджелес.
Бабушку актера звали Елена Смирнова, и она была родом из Одессы. Женщина покинула родину, когда вышла замуж за немца.
Знаменитость родилась и провела детство в Бердянске. В подростковом возрасте актриса переехала в Москву, а затем и во Францию, где работала по модельным контрактам. На сегодняшний день на ее счету десятки голливудских блокбастеров.
Предки Сталлоне по материнской линии проживали в Одессе. Об этом сама мать Сильвестра узнала много лет назад от сотрудников КГБ.
До восьми лет знаменитая актриса говорила исключительно на украинском языке, так как выросла в семье представителей украинской диаспоры в Канаде. На сегодняшний день она построила блестящую карьеру.
Знаменитый актер часто говорил, что у него есть украинские корни. Как оказалось, его дедушка и бабушка были представителями традиционного еврейского семейства и в тяжелые времена им пришлось бежать из страны в США.
- Лив Шрайбер
Дедушка американского актера по материнской линии был выходцем из Украины. Сам Шрайбер очень хорошо знает историю своего семейства и нередко вспоминает об украинских корнях в интервью.
Отец знаменитого американского актера родился в Киеве. Когда знаменитость узнал об этом, то с гордостью сообщил своим подписчикам в социальных сетях.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в украинском шоу-бизнесе множество знаменитостей, которые предпочитают вместо пышной шевелюры ходить с блестящей лысиной. Хотя раньше у них был совсем иной внешний вид. Среди таких звезд – Евгений Кошевой, Влад Яма, Дмитрий Гордон и другие.