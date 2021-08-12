Кунис, Ди Каприо, Сталлоне и другие: звезды с украинскими корнями, покорившие Голливуд. Фото

Большинство голливудских знаменитостей родом из Украины. Многие из них с гордостью говорят о родной стране и часто вспоминают о ней во время интервью.

Среди них – Милла Йовович, Мила Кунис, Стивен Спилберг, Леонардо Ди Каприо и другие. Подробней об этом – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Знаменитая актриса переехала из Киева в США в пять лет и построила блестящую карьеру. Йовович почти без акцента говорит не только на русском, но и на украинском языке.

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Предки Спилберга были родом из Украины. Один родился в Одессе, другой – в небольшом селе близ Каменца-Подольского. Сам знаменитость сейчас является одним из самых талантливых постановщиков. Кроме того, режиссер любитель украинского борща.

Знаменитая актриса хорошо говорит на русском и украинском языках. Она родом из Черновцов. В 1991 году семья Кунис, получив Грин-карту, переехала из Украины в Лос-Анджелес.

Бабушку актера звали Елена Смирнова, и она была родом из Одессы. Женщина покинула родину, когда вышла замуж за немца.

Знаменитость родилась и провела детство в Бердянске. В подростковом возрасте актриса переехала в Москву, а затем и во Францию, где работала по модельным контрактам. На сегодняшний день на ее счету десятки голливудских блокбастеров.

Предки Сталлоне по материнской линии проживали в Одессе. Об этом сама мать Сильвестра узнала много лет назад от сотрудников КГБ.

До восьми лет знаменитая актриса говорила исключительно на украинском языке, так как выросла в семье представителей украинской диаспоры в Канаде. На сегодняшний день она построила блестящую карьеру.

Знаменитый актер часто говорил, что у него есть украинские корни. Как оказалось, его дедушка и бабушка были представителями традиционного еврейского семейства и в тяжелые времена им пришлось бежать из страны в США.

Лив Шрайбер

Дедушка американского актера по материнской линии был выходцем из Украины. Сам Шрайбер очень хорошо знает историю своего семейства и нередко вспоминает об украинских корнях в интервью.

Отец знаменитого американского актера родился в Киеве. Когда знаменитость узнал об этом, то с гордостью сообщил своим подписчикам в социальных сетях.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в украинском шоу-бизнесе множество знаменитостей, которые предпочитают вместо пышной шевелюры ходить с блестящей лысиной. Хотя раньше у них был совсем иной внешний вид. Среди таких звезд – Евгений Кошевой, Влад Яма, Дмитрий Гордон и другие.