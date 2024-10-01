Кум Андрея Царя рассекретил позицию и местонахождение хореографа, воспитывающего дочь со Светланой Лободой

Хореограф и бывший гражданский муж скандальной певицы Светланы Лободы, Андрей Царь, давно исчез из инфопространства, что дало начало распространению слухов, что он якобы поддержал Россию в войне и продолжает работать на территории страны-агрессора. Однако шоумен и кум артиста, Анатолий Анатолич, развеял мифы и раскрыл, что сейчас мужчина находится в Европе.

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Ведущий предполагает, что слухи распространились именно потому, что у Андрея Царя нет социальных сетей, а ограниченная информация о нем в интернете стала важным в этом фактором. В интервью "Люкс ФМ" Анатолий Анатолич рассказал, что сейчас его кум-уроженец Львова живет в Латвии.

"Он живет в Прибалтике. Общались, когда у него был день рождения, мы его поздравляли. Кстати, мне еще не звонил, он всегда звонит мне на мой день рождения. Живет он, если не ошибаюсь, в Риге", – сказал Анатолий Анатолич.

Шоумен убежден, что Андрей Царь уехал из России, хотя там имел хорошую славу и карьеру. Свое общение с бывшим мужем Светланы Лободы он не собирается прекращать, потому что тот оставил все нажитое в РФ и переехал в другую страну.

"Он уехал из России. Он там был действительно достаточно востребованным режиссером-постановщиком, например, он ставил "Маску" русскую. Он не ведет социальные медиа, вот возможно, поэтому это так выглядит, но он, точно знаю, уехал из России и приостановил любое сотрудничество. Мне этого достаточно, чтобы не прекратить общение с Андреем. Я знаю, что он поддерживает Украину, его родители живут во Львове, в этом плане у меня нет к нему вопросов", – рассказал ведущий.

Слухи о поддержке хореографом России объявлял блогер Богдан Беспалов 11 месяцев назад. Он пересказывал информацию от одного из подписчиков, что танцовщик якобы живет в РФ и платит там налоги.

В свое время Андрей Царь крестил вторую дочь Анатолия Анатолича – Лолиту. Тогда хореограф состоял в гражданском браке со скандальной певицей Светланой Лободой, от которого она родила дочь Еву. После начала общения с артисткой мужчина стал ее директором и занимался всеми творческими вопросами.

Напомним, в 2021 году Светлана Лобода признавалась, что поддерживает контакт с экс-возлюбленным. По ее словам, мужчина до сих пор уделяет внимание их общей дочери.

Ранее OBOZ.UA писал, что Геннадий Попенко комментировал "переобувку" Лободы после ее желания вернуться в Украину в результате российского вторжения. По его словам, работать на украинской сцене смогут исполнители, имеющие "понимание прошлых ошибок и неподдельное желание их исправить".

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