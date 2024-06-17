'Зашквары тянутся'. Геннадий Попенко сказал, что не так с артистами-перебежчиками, и высказался о своей бывшей возлюбленной Светлане Лободе

Известный телеведущий и актер Геннадий Попенко, который защищает Украину, вступив в ряды ВСУ, предположил, смогут ли стать своими украинцам артисты, которые только после кремлевского вторжения разорвали связи с российским шоу-бизнесом. В частности, артист вспомнил о певице Светлане Лободе, с которой в свое время имел романтические отношения.

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Об этом артист рассказал в интервью OBOZ.UA. По его словам, работать на украинской сцене смогут исполнители, имеющие "понимание прошлых ошибок и неподдельное желание их исправить".

"Можно ли не брать во внимание артистов, включившихся в борьбу только после 2022 года? Каждый из случаев следует рассматривать индивидуально, – уверен Попенко. – Творческий путь, убеждения у каждого свои. И если у артиста есть стопроцентная искренность, понимание прошлых ошибок, неподдельное желание их исправить, общество это оценит и примет его. Если же зашквары все равно тянутся и слова расходятся с делами, то стоило ли начинать перевоплощение?"

На вопрос, который посоветовал бы в этом смысле Светлане Лободе, которая тоже покинула Россию только после начала большой войны, ответил: "Думаю, что она взрослый и умный человек, который не нуждается в моих советах".

Ранее OBOZ.UA писал, что Геннадий Попенко и Светлана Лобода были вместе около четырех лет. Влюбленные несколько раз сходились и расходились. Окончательное решение о разрыве принял Геннадий. В одном из интервью он рассказал, что прервал роман, потому что не хотел мешать успешному продвижению карьеры любимой. Тогда он был начинающим телеведущим с невысокой зарплатой: "Я был тем, кем я был. У меня была зарплата в 300 долларов на канале. А остальное – все, что мог найти. Бегал, зарабатывал. Я решил: лучше пусть идет, развивается и делает то, что ему нужно. Потому что я чувствовал себя камнем, привязанным к ноге, или чемоданом без ручки.

В настоящее время Геннадий Попенко состоит в браке. С женой Ириной у них есть две дочери – Богдана и Святослава.

Полное интервью с телеведущим Геннадием Попенко на OBOZ.UA читайте здесь.

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