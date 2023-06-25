Кулеба засветился на фото в объятиях новой девушки. Фото влюбленных

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и соучредитель издательства "Книголав" Светлана Павелецкая показали романтические фото. Влюбленные посетили свадьбу спикера Кулебы Гоши Тихого.

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Это первый выход в свет пары, который они не скрывали. Фото появилось в Instagram-stories избранницы министра (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Счастливы до безумия", – написала Светлана Павелецкая, опубликовав радостные снимки с праздника. Влюбленные поздравили молодоженов, устроивших свадьбу в гуцульском стиле.

Соучредитель издательства "Книголав" выбрала платье, расшитое колосьями, и собрала волосы. Образ дополнили лаконичные аксессуары. Дмитрий Кулеба надел вышиванку.

Следует отметить, что о своих отношениях пара официально объявила в апреле этого года. По случаю дня рождения министра, его избранница показала романтическое фото и отметила его.

Однако ходят слухи, что их роман длится гораздо дольше – с 2021 года. Официально пара о личном не рассказывала, но вместе их стали видеть несколько лет назад.

С супругой – депутатом Киевсовета Евгенией Кулебой – Дмитрий Кулеба развелся в 2022 году. В прошлом браке у него родились двое детей.

Ранее OBOZREVATEL писал, что известный ведущий и воин ВСУ разводится с супругой после 17 лет брака. Артист рассказал, что решение было принято еще до полномасштабной войны.

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