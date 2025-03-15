Куда исчезла звезда 'Маски-шоу' Наталья Бузько: жизнь в Берлине, дети от известного актера и работа в кафе

Наталья Бузько – актриса театра и кино, заслуженная артистка Украины. Зрителям хорошо известна по юмористическому ситкому "Маски-шоу", где была единственной женщиной в мужском коллективе.

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Первая в Украине клоунесса в последние годы выпала из публичного пространства. Как рассказал в интервью OBOZ.UA друг и коллега Бузько, актер Борис Барский, актриса сейчас живет в Берлине (Германия).

"Она уехала в Италию, потом перебралась во Францию, – рассказывает Борис Барский. – Мы очень дружим со Славой Полуниным (известный клоун, в свое время был очень популярным благодаря своему персонажу Асисяю. Уже много лет работает за границей, жил в Лондоне, сейчас проживает недалеко от Парижа в имении "Желтая мельница". – Ред.). Наташа жила какое-то время у него на мельнице. Потом перебралась в Берлин".

"Наталья стырила ли у кого-то, или сама изобрела эликсир молодости и красоты. Мы все обрастаем животами, седеем, стареем, а она какая пришла в "Маски", такой и остается", – говорит о Бузько Барский.

Будущая звезда "Маски-шоу" родилась в Севастополе, где прожила первые пять месяцев своей жизни, потом семья переехала в Одессу. Прежде чем попасть в "Маски-шоу", уже увлекалась клоунадой. Во время учебы в Одесском институте инженеров морского флота посещала курсы пантомимы.

По некоторым данным, инженерный факультет Наталья так и не окончила, потому что желание стать актрисой оказалось сильнее. На курсах пантомимы Бузько познакомилась с артистами, которые впоследствии стали известны как комик-труппа "Маски". В составе их труппы Наталья впервые появилась на телевидении.

В многосерийном ситкоме "Маски-шоу", который транслировался на ТВ более 15 лет, Бузько сыграла огромное количество образов: от школьниц и невест до проституток. Свои роли девушек легкого поведения вспоминает так: "Не то чтобы меня это не доставало. Но в чем-то и нравилось, потому что такая героиня имела отсутствие рамок, обязательств, ограничений. Проститутка может позволить себе все. Этот образ имел беззаботность, все то, чего в жизни не хватает".

В свое время Наталью заваливали предложениями об откровенных съемках для мужских журналов, но она согласилась на это только однажды. И фотосессия получилась вполне целомудренной.

В кадре и на сцене – смелая и провокативная, а в реальной жизни, по ее словам, она очень застенчивая. В одном из интервью рассказывала, что, когда хотела спросить что-нибудь на площадке у режиссера Киры Муратовой, у которой много снималась, долго мысленно готовилась к небольшому разговору.

К своей популярности артистка относится с долей иронии: "На улицах меня, конечно, узнают, но известной актрисой я себя не чувствую. Бывает, что человек не может понять, откуда меня знает. Как-то один мужчина долго на меня смотрел, потом говорит: "Где я вас видел? А, вспомнил, первого сентября на вокзале!"

Тем временем у Натальи Бузько, кроме работы в "Маски-шоу", за плечами более трех десятков фильмов с ее участием. Она любимая актриса легендарной Киры Муратовой, у которой снялась в семи картинах.

Во время работы в "Маски-шоу" Наталья Бузько познакомилась с будущим мужем – коллегой Александром Постоленко. Брак с ним – это единственный официальный союз актрисы.

Постоленко и Бузько имеют двоих детей – их дочери Анне 38 лет, а сыну Антону – 25. В 2008 году Анна сделала родителей дедушкой и бабушкой – родила дочь, которую назвала редким именем Ясна.

Интересно, что Наталья Бузько с мужем в свое время настаивали, чтобы полным именем их дочери было Ганна, однако в одесском ЗАГСе отказались регистрировать девочку, записав Анной. В результате ее никто из близких так не называет. В соцсетях она Ганя и Ганця.

Между тем брак Бузько и Постоленко распался, супруги не вместе уже много лет. Александр продолжает работать в одесском театре "Маски". "Развод в любом случае болезненный процесс, – рассказывала актриса в интервью. – Но он появился не на пустом месте. Мы не могли мирно сосуществовать с мужем".

По ее словам, Александр некоторое время пытался ее вернуть. "Каждый раз, когда мы расставались, – смеется. – Это было не раз – мы много репетировали". И даже предлагал сойтись, когда развелись официально: "Но я не была готова к этому, потому что достаточно своенравна. И заставить меня делать то, что я не хочу, сложно".

Несколько лет назад в интервью ЖВЛ откровенно призналась в своем многолетнем одиночестве: "Однажды не сложилось почему-то. Наверное, у меня неправильный вкус. Но я не каждый день хочу встретить любовь. Одиноко тебе или не одиноко – это твой выбор. Если ты заполняешь свою жизнь, тебе как-то не очень одиноко".

Наталья Бузько много лет работала в одесском театре "Маски" – выходила играть на сцене, в какое-то время решила овладеть новой профессией и взяла на себя обязанности хозяйки театрального кафе, затем снова вернулась в актерство. Преподавала актерское мастерство в продюсерском центре, подумывала о профессии режиссера.

Интересно, что у артистки нет актерского диплома. По ее словам, единственным творческим образованием после окончания школы стали занятия в студии пантомимы. Более 10 лет назад Бузько публично заявила, что увлеклась дизайнерством. Позже выпустила первую коллекцию одежды как модельер.

К своему возрасту (актрисе сейчас 61 год) относится спокойно: "Но иногда думаешь: блин, как-то это неправильно – недомогание, морщинки, выглядишь хуже, чувствуешь себя уже не так. А потом думаешь: ну и что, ну и ладно. Побыла молодой, дай другим побыть".

"В каждом возрасте есть свои плюсы, – добавляет артистка. – Моя знакомая говорила: "Девочки, вы ничего не понимаете, в 65 жизнь только начинается!" Когда ей исполнилось 64, она впервые прыгнула с парашютом. Проще людям, которые верят в реинкарнацию: сейчас старенький, а потом опять будешь как огурец".

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