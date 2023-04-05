Похорошела и бросила кино: как изменилась маленькая Женька из ''Сватов'' за 14 лет, и что она говорит о войне. Фото

Украинская актриса София Стеценко стала популярной в 6 лет, после того, как получила главную роль в комедийном сериале "Свати". Тогда юная артистка сыграла Женю Ковалеву и полюбилась многомиллионной аудитории. Несколько дней назад девушке исполнилось 20 лет. Она заметно похорошела, а также успела бросить кинематограф и заново вернуться к съемкам.

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OBOZREVATEL хочет показать, как сейчас выглядит актриса, которая все время хотела примирить своих бабушек и дедушек в ситкоме. Стеценко, как и ее коллега Анна Кошмал, сыгравшая повзрослевшую Женьку, желает скорейшей победы Украины и презирает кремлевского "фюрера" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В одном своем интервью София отметила, после "Сватов" она хотела сменить род деятельности. В определенный момент знаменитость решила, она больше не будет актрисой. Однако после длительной паузы, все же вернулась к любимому делу. "Я просто запуталась. Я подумала, что актерское – это не мое. Сделала огромный перерыв и поняла, что очень по этому скучаю, что я очень люблю актерское мастерство", – отметила Стеценко.

Любопытно, что ее родители не причастны к кинематографу. Старший брат артистки ходил в театральную студию, а когда мама забирала сына домой, брала с собой Соню. Брюнетка приглянулась руководству театра – директор театральной студии называл ее антистрессом и самым неплачущим ребенком. Вскоре ей предложили заняться актерством. Уже через несколько месяцев Стеценко стала звездой.

1 апреля 2023 года девушка отпраздновала юбилей – 20 лет. На свое 19-летие она оставила красноречивый пост в личном блоге. Соня осудила оккупантов и пожелала всем причастным к войне гореть в аду. Пропагандисты устроили истерику под публикацией звезды, сказав, что разочарованы в ней.

"Сегодня мне исполняется 19 лет. У меня есть одно единственное желание, с 24 февраля я его загадываю каждый день. И это не наша победа, в нее я верю безоговорочно. Я хочу, чтобы каждый русский солдат, ступивший на нашу землю с целью убивать и насиловать украинцев, с целью бомбардировать наши дома и города, очень долго и болезненно горел в аду. Слава Украине. Путин х*йл*. А меня с днем рождения!", – написала юная знаменитость.

Ранее OBOZREVATEL информировал, что актрисе Анне Кошмал предложили выступать в России. Селебрити получила сообщение от жителя российского Оренбурга, который пригласил ее спеть на конкурсе. Артистка эмоционально отреагировала на абсурдное смс. Чтобы узнать подробности – переходите по ссылке.

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