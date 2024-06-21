Кто такая Виолетта Грачева, которой приписывают роман с Михаилом Мудриком: подставила его с цветами и ездит в Москву

Российские инфлюэнсеры и модели уже давно исчезли из украинского инфополя, но одна из них – фитнес-модель Виолетта Грачева – на днях снова оказалась в центре внимания СМИ. Причиной стал ее возможный роман с полузащитником сборной Украины Михаилом Мудриком.

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Сам футболист скандал вокруг россиянки не прокомментировал, а вот хавбеку Руслану Малиновскому пришлось смущаться от вопросов о связи Мудрика и Грачевой. OBOZ.UA решил рассказать больше, кто такая Виолетта, почему ее подозревают в отношениях с украинцем и что больше всего возмутило общество.

Блондинка из Ростова-на-Дону, давно перебравшаяся в Москву, держит свою личную жизнь за семью замками. В ее блоге можно увидеть роскошные букеты цветов от неизвестных поклонников, а СМИ не раз приписывали модели романы с российскими футболистами.

Дорогие бренды, полуголые фото, гламурные наряды и эксклюзивный отдых на курортах – это ведущая тема страницы инста-модели, за которой следят более 800 тысяч подписчиков.

Именно свою популярную страницу Грачева использовала, осторожно поддержав украинцев. "Я вас люблю, хватит меня хейтиты. Я за мир", – заявляла Виолетта.

Размытая "позиция" модели мало кого убедила. Она не сделала ничего для украинской армии или популяризации иемі геноцида, поэтому украинцы почти забыли о существовании такой персоны. Напомнить о себе ей удалось, показав роскошный букет роз на день рождения с подозрительной открыткой.

"С днем рождения, моя любовь. ММ", – подписал карточку заказчик. Инициалы некоторые расшифровали как Михаил Мудрик, ведь именно так он подписал себя в Instagram.

Все бы ничего, однако фото было сделано в московской гостинице, а доставкой занимался российский цветочный магазин. Не стоит и упоминать, сколько может стоить букет таким поразительным количеством роз.

Кем был загадочный ММ, Грачева не рассказала. Мудрик также удержался от комментирования подозрений украинцев.

Следует объяснить, что теория о романе украинского футболиста и россиянки появилась не просто так. Сомнений в том, что спортсмен и блогерша знакомы нет, ведь он оставлял под постом россиянки комментарий с приглашением на встречу.

Также в сети обсуждали, что Мудрик и Грачева показали видео и фото полета над Лондоном на вертолете, на которых видны одни и те же локации. Мудрик оставляет лайки под фото модели. Она, кстати, делает то же.

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