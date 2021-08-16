Ксения Мишина вышла в свет с высоким незнакомцем: все прошло идеально. Фото

Украинская актриса, главная героиня первого сезона реалити "Холостячка" Ксения Мишина впервые после расставания с комиком и сценаристом Александром Эллертом появилась на красной дорожке Одесского международного кинофестиваля с высоким незнакомцем. Она объяснила поклонникам, что это ее коллега по фильму.

На своей странице в Instagram знаменитость выложила соответствующие кадры. Она выбрала для особого случая белое платье с эффектным разрезом и обувь на каблуке. Завершали образ распущенные волосы и выразительный макияж с использованием коричнево-серых теней (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Поклонники в комментариях отметили, что на фото рядом с Ксенией позировал украинский актер Артемий Егоров. Мужчина был в костюме черного цвета, белой рубашке, а подчеркнула наряд аккуратная бабочка.

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"Друзья, моя первая красная дорожка Одесского кинофестиваля! Ух, волнительно, но все прошло идеально! Я хочу сказать, какие у нас красивые, улыбчивые и элегантные люди! Было настоящим наслаждением провести этот вечер в такой потрясающей атмосфере", – говорится в подписи к фотографиям.

Напомним, в середине июля этого года актриса выложила пост, в котором заявила, что расстается с Александром. Причину разрыва отношений она уточнять не стала. "Мы больше не пара, это мое окончательное решение", – говорилось в публикации звезды.

Коротко о знаменитости:

Ксения Мишина – украинская актриса театра и кино. Она была участницей шоу "Танці з зірками" в паре с хореографом Евгением Котом, где они стали победителями. Осенью прошлого года стартовал реалити-проект "Холостячка", в котором главной героиней была Ксения, выбрав в финале сценариста и комика Александра Эллерта.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ксения Мишина заговорила об одиночестве. Она назвала его "не таким страшным монстром", каким представляла ранее. Актриса также отметила, что именно в одиночестве рождается творчество, именно в одиночестве человек познает сам себя и открывается с новой стороны.