Ксения Мишина раскрыла правду об отношениях с Эллертом. Видео

Главная героиня первого сезона реалити-шоу "Холостячка" Ксения Мишина, которую часто видели в компании экс-возлюбленного Александра Эллерта, опровергла слухи, что они пара. Несмотря на теплое общение, между молодыми людьми больше нет романтических чувств.

Об этом блоггер рассказала, отвечая на вопросы в Instagram-stories. Звезда отметила, что эта тема волнует ее подписчиков больше всего, поэтому она решила раз и навсегда поставить все точки над "і" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Напомним, что Ксения и сценарист "Квартала 95" встречались после финала проекта "Холостячка" на телеканале СТБ, однако красивая история любви закончилась из-за инициативы женщины. Скандальный разрыв Мишина объяснила тем, что больше не могла предавать интересы сына и свои, а отношения с Эллертом стали для нее настоящей драмой.

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"Многие вопросы на одну и ту же тему, поэтому отвечаю сразу всем. У нас нет отношений и мы не вместе", – подчеркнула Ксения.

На вопрос подписчиков о том, что актриса никогда бы не простила, она ответила не задумываясь – предательство и насилие в семье. Ей также тяжело находиться в абьюзивных и манипулятивных отношениях.

"Холостячка" отметила, что хотела бы чувствовать себя с мужчиной женственной, но не слабой.

Подозрения о возобновлении отношений преследуют звезд с тех пор, как они заявили о расставании. Дело в том, что пару часто замечают на общих прогулках, днях рождения друзей и отдыхе за границей.

Свои теплые отношения Мишина и Эллерт не скрывают и часто подогревают слухи о воссоединении. Фанатам пары все еще сложно поверить, что после страстной любви участники реалити могут просто дружить.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что бывшие влюбленные вместе пошли на свадьбу к общим друзьям и провели весь вечер вдвоем. Ксения поймала букет невесты, который у нее из рук забрал Александр Эллерт.