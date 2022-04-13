Кривошапко – о Денисовой, которая игнорирует войну России против Украины: я понимаю, почему она молчит

Украинский певец и финалист талант-шоу "Х-фактор" Александр Кривошапко заявил, что понимает, почему его экс-супруга, хореограф Татьяна Денисова молчит о войне, однако подробности раскрывать он не стал. Также артист рассказал о том, что негативная позиция некоторых товарищей поразила его, отметив Вячеслава Манучарова, Снежану Егорову и Николая Баскова.

Соответствующее интервью было опубликовано на YouTube-канале программы "Зірковий шлях" канала Украина. Стоит отметить, что Александр Кривошапко с первых дней войны создал благотворительный фонд "Братское сердце", который занимается все свое время (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам певца, его вовсе не удивил тот факт, что звезды украинского шоу-бизнеса так сильно откликнулись на войну и встали на помощь и поддержку. Однако есть те коллеги-предатели, которые поразили его своим отношением к Украине.

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"Честно, я настолько занят вопросами "Братского сердца", что я новости даже не смотрю. Я смотрел какие-то задним числом, про Снежану Егорову, думал классный человек, но… Есть несколько товарищей из той страны (имеется в виду Россия, – Ред.), которые меня поразили"

Например, Манучаров, абсолютно конечный. Сидел в 2012 году вместе со мной в проекте "ШоумаSтгоуон", кричал на всю страну, что обожает Украину и украинцев. Панин оказался более адекватным человеком, чем огромное количество людей. Панин…", – сказал Кривошапко.

Он назвал Вячеслава Манучарова, а также и певца Николая Баскова – представителями определенных меньшинств и лживыми мр*зями.

Кроме того, певец сказал о свое экс-супруге, хореографе Татьяне Денисовой, заявив, что не станет говорить, почему она молчит о вторжении России в Украину.

"Я понимаю, почему она молчит. Мы с ней долго время не общались, но так получилось, что пообщались за пару месяцев до войны и по вопросу документов. Я понимаю, почему это происходит, но… Слушайте она женщина, а я мужчина… Не хочу", – подытожил Кривошапко.

Напомним, что Татьяна Денисова и Александр Кривошапко поженились в 2011 году, однако уже в 2012 году пара развелась. Хореограф, имеющая украинское гражданство, еще ни разу не высказалась о войне России против Украины, а предпочла молчать о том, что войска РФ уничтожают украинскую территорию и украинцев.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что танцовщица Илона Гвоздева заявила, что обращалась к хореографу Татьяне Денисовой высказать свою позицию, однако та вместо ответа решила заблокировать ее в социальной сети Instagram.