Гвоздева просила Денисову высказаться о войне России против Украины, но хореограф ее заблокировала

Украинская танцовщица Илона Гвоздева заявила, что обращалась к хореографу Татьяне Денисовой, которая несколько лет работала на российском танцевальном телешоу, высказать свою позицию. Однако та вместо ответа решила заблокировать ее.

Об этом Илона Гвоздева рассказала в прямом эфире для YouTube-канала "DOROTYE". Танцовщица подчеркнула, что молчание – это тоже преступление (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Татьяна Денисова меня заблокировала. Это был ее самый короткий ответ в истории нашего общения с ней. Поэтому что я могу тут прокомментировать. Как говорят, молчание это тоже преступление, поэтому мой ответ понятен", – высказалась она о Денисовой.

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Также Гвоздева рассказала, что общалась с другими своими коллегами, которые проживают и работают в РФ, отметив, что они сопереживают и даже помогают украинцам, но не говорят об этом открыто.

"Некоторые из них ответили мне в директ, но то был такой ответ… "Да, действительно мы переживаем" и так далее. То есть, мне они расписали о том, что они помогают, переживают и деньги присылают. И у меня возник вопрос, почему в директ могут написать, а вслух, у себя на странице не могут. Они оправдывались, говорили: "Ты ж понимаешь, тут все так непросто". Я такая, в смысле непросто? Вы боитесь потерять карьеру? Так или иначе, она закончится, и вообще ничего не будут иметь", – сказала танцовщица.

Она добавила, что если ее коллеги действительно против войны в Украине и всячески поддерживают украинцев, но им угрожают, то стоило бы выехать из страны и рассказывать людям правду.

"Если на них влияет российское правительство, угрожают их семьям или держат пулемет возле виска, то выезжайте со страны-агрессора и рассказывайте своей российской аудитории правду. Но, они сделали свой выбор и все, что я хотела им сказать, я сказала открыто", – отметила хореограф.

Илона Гвоздева подытожила, заявив, что всех звезд, и в частности ее коллег, которые родом из Украины, но продолжают работать в России и финансировать войну, нужно "отправить на народный суд".

"Просто вывезти всех на площадь и пусть у них всех будет момент, сказать последнее слово, почему они так поступили и молчали. Пусть наш народ, украинский суд, после победы, каждому из них выносит вердикт: простить или нет, ехать в другие страны и тут не жить, не знаю. Но, я бы сделала так. Пусть это звучит жестоко, но это справедливо", – подытожила Илона Гвоздева.

Напомним, что Татьяна Денисова должна была вернуться в украинский телевизионный проект "Танці. World Of Dance" (СТБ) в качестве судьи шоу, после того, как с 2017 года начала сотрудничать с компаниями из России и "жила на три страны".

Она заявляла, что после творческого перерыва в год "обнулилась" и набралась новых сил и энергии. Свое участие в шоу на российских телеканалах она никак не прокомментировала.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что дом хореографа Илоны Гвоздевой разрушили в результате атаки российских оккупантов. Она с матами обратилась к президенту страны-агрессора РФ Владимиру Путину.

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