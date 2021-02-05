В США умер лауреат "Оскара", легендарный актер Кристофер Пламмер

Канадский актер Кристофер Пламмер, лауреат премии "Оскар", умер в пятницу, 5 февраля, в США.

Информацию подтвердили родные 91-летнего мужчины. В их заявлении сказано, что актер мирно скончался в своем доме в штате Коннектикут, передает Deadline.

Рядом с Пламмером была его жена Элейн Тейлор и лучший друг, с которым они общались на протяжении 53 лет.

Как сказал менеджер и друг актера Лу Питт, Пламмер был незаурядным человеком, который глубоко любил и уважал свою профессию, придерживаясь "старомодных манер и ироничного юмора".

"Он был национальным достоянием и глубоко любил свои канадские корни. Своим искусством и человечностью он затронул сердца всех нас, и его легендарная жизнь сохранится для всех грядущих поколений. Он всегда будет с нами", – заявил Питт.

Пламмер получил множество наград за свою профессиональную деятельность. В частности, он стал двукратным лауреатом премий "Эмми" и "Тони", лауреатом премии Гильдии киноактеров США, премий "Оскар", BAFTA, "Золотой глобус" и "Независимый дух".

"Оскар" он получил как лучший актер второго плана в 2012 году за роль в романтической трагикомедии "Начинающие". Его номинировали на эту премию также в 2010-м и 2018-м.

Артур Кристофер Орм Пламмер родился в Торонто в 1929 году.

Начал свою профессиональную карьеру на театральной сцене и на радио, выступая на французском и английском языках. Играл во многих знаменитых постановках на Бродвее и в лондонском Вест-Энде.

Наибольшую известность ему принесли роли в таких кинокартинах, как "Звуки музыки", "Возвращение Розовой пантеры", "12 обезьян", "Игры разума", "Сокровище нации", "Воображариум доктора Парнаса", "Девушка с татуировкой дракона".

Всего он снялся в более чем 100 фильмах, а с учетом работ на телевидении количество ролей близко к 200.

Пламмер был женат три раза. С последней женой – Элейн Тейлор – они сыграли свадьбу в 1970 году.

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