''Крестный отец хеви-метала'' Оззи Осборн объявил о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем

Культовый британский рок-музыкант Оззи Осборн, которого называют "крестным отцом хеви-метала" за его значительное влияние на появление и развитие этого стиля, объявил о завершении карьеры. Причиной стали серьезные проблемы со здоровьем – с 2020 года артист страдает на болезнь Паркинсона. Кроме того, после аварии, в которой исполнитель повредил позвоночник, он практически не передвигается самостоятельно.

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Соответствующее заявление легенда рока сделал на личной странице в Instagram. Он признался, что решение закончить карьеру и объявить об этом поклонникам было самым сложным в его жизни.

74-летний рокер подчеркнул, что с его голосом все в порядке, однако три пережитых операции за последние несколько лет, а также постоянные процедуры и бесконечные сеансы физиотерапии дают о себе знать.

"Это, вероятно, одна из самых трудных вещей, которыми мне когда-либо приходилось делиться с моими преданными поклонниками. Как вы все, наверное, знаете, четыре года назад, в этом месяце, я попал в серьезную аварию, в результате которой повредил позвоночник. Моей единственной целью в течение всего этого времени было вернуться на сцену. Мой певческий голос в порядке. Однако после трех операций, лечения стволовыми клетками, бесконечных сеансов физиотерапии и совсем недавно новаторского лечения кибернетикой (HAL), мое тело все еще физически слабо", – признался артист.

Еще в 2019 году у Оззи Осборна должен был состояться большой тур по странам Европы и городам Великобритании. С тех пор он переносился трижды. Теперь же концерты остаточно отменили.

"Поверьте мне, когда я говорю, что мысль о том, что я разочаровываю своих фанатов, действительно выводит меня из себя больше, чем вы можете себе представить. Никогда бы не подумал, что мои гастрольные дни закончатся таким образом. Сейчас моя команда придумывает идеи, где я смогу выступать без необходимости переезжать из города в город и из страны в страну", – добавил музыкант.

В конце рок-певец также поблагодарил семью, коллег, команду и фанатов за поддержку на протяжении всего его карьерного пути.

Напомним, с начала полномасштабной войны Оззи Осборн активно поддерживает Украину. В частности, он принял решение приютить в своем имении в Англии украинцев, вынужденных бежать от российских оккупантов. Рок-музыкант отдаст в пользование дом в Бакингемшире, графстве в центре страны.

Кроме того, Осборн анонсировал выход своего нового винилового альбома под названием Patient Number 9, обложка для которого оформлена в сине-желтых цветах. Таким образом музыкант хотел продемонстрировать свою солидарность с украинским народом и призвать мир помогать Украине.

Ранее OBOZREVATEL писал, что американская рок-группа из Лас-Вегаса Panic! At The Disco официально прекратила свое существование после 19 лет карьерного пути.

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