Группа Panic! At The Disco объявила о распаде после 19 лет существования: самые известные хиты коллектива

Американская рок-группа из Лас-Вегаса Panic! At The Disco официально прекратила свое существование после 19 лет карьерного пути. Последние годы единственным и несменным участником коллектива был вокалист Брендон Ури.

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На странице группы в Instagram Брендон разметил пост, в котором объявил, что Panic! At The Disco окончательно распались. Причиной этому стало то, что супруга музыканта Сара ожидает ребенка, и артист хочет посвятить себя семье.

"Это было чертовски трудное путешествие... Выросший в Вегасе, я и представить себе не мог, куда заведет меня эта жизнь. Так много мест по всему миру, и друзья, которых мы приобрели на этом пути. Но иногда путешествие должно закончиться, чтобы началось новое. Мы старались держать это в тайне, хотя некоторые из вас, возможно, слышали... Мы с Сарой очень скоро ждем ребенка! Перспектива стать отцом и наблюдать за тем, как моя жена становится матерью, волнующа. Я с нетерпением жду этого нового приключения. Тем не менее, я собираюсь завершить эту главу моей жизни и направить все свои силы и энергию на семью, и в этом Panic! At The Disco больше не будет", – прокомментировал певец.

Ури также поблагодарил поклонников и всех, кто поддерживал его за все эти 19 лет существования коллектива. Он подчеркнул, что фанаты еще смогут попрощаться с группой во время последнего тура по Европе.

Американская группа, сочетающая поп-панк, дэнс-рок и барокко-поп, прославилась благодаря своим хитам: I Write Sins Not Tragedies, House of Memories, High Hopes, Victorious и многим другим.

Как писал OBOZREVATEL, лидер популярной когда-то группы "Гринджолы" Роман Калын объяснил, почему коллектив прекратил свое существование. В 2005 году с песней "Разом нас багато" исполнители представляли Украину на Евровидение, где заняли 19-е место. Поклонники и СМИ предполагали, что именно низкий результат не песенном конкурсе стал причиной дальнейшего распада группы.

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