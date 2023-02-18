''Кредиты, неудачи, долги'': Илона Гвоздева рассказала, почему ее сын живет с бабушкой

Украинская танцовщица Илона Гвоздева все чаще сталкивается с хейтом в социальных сетях. На этот раз хореографа упрекнули в том, что она плохая мать, так как ей пришлось на некоторое время отдать своего 2,5-летнего сына Доминика маме. Звезда также воспитывает дочь Леру и успевает совмещать работу с бытом.

Видео дня

В Instagram селебрити решила поставить на место всех недоброжелателей и доходчиво объяснить, почему она не может находиться с младшим ребенком вместе. По словам Гвоздевой, во время войны муж остался практически без работы, потому только она сейчас зарабатывает на жизнь (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Мы решили достраивать наш дом и продолжать жить. Пока моя деятельность более результативна с точки зрения финансов, чем мужа, поэтому я не могу оставить работу и просто наслаждаться воспитанием своих детей. Ведь семья – это не только о love story, хороших фотографиях в insta и так далее… Ведь никому не интересно знать о круглосуточном тяжелом труде, постоянных кредитах, неудачах, разочарованиях, долгах и все в этом духе", – признается артистка.

Каждый раз, когда Гвоздева видит мам с детьми на детской площадке, ее сердце обливается кровью, ведь она понимает – сын должен расти с ней. Она благодарна своей маме за то, что она не побоялась взять на себя огромную ответственность за воспитание Доминика. Как отметила Илона, бабушка наследника оградит его от психологического стресса.

"Поэтому меня не надо травить своими советами относительно материнства, смотрите за собой, своей семьей и детьми. Хватит примерить ваше узкое мышление и шаблоны на другие семьи. У меня замечательная семья, я прекрасная мать и сама буду решать, как мне жить", – эмоционально обратилась к подписчикам победительница "Танцев со звездами".

Как сообщал OBOZREVATEL, хореограф Юлия Сахневич уже полгода борется с неприятным заболеванием. Медики долго не могли помочь танцовщице установить диагноз и назначить лечение. Чтобы узнать все детали – читайте наш материал.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!