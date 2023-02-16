Участница ''Танцев со звездами'' пожаловалась на серьезную болезнь, с которой борется 6 месяцев: врачи разводили руками

Известная украинская танцовщица, участница проекта "Танцы со звездами" Юлия Сахневич после нескольких месяцев молчания в соцсетях вышла на связь и объяснила длительное отсутствие. Звезда призналась, что уже 6 месяцев борется с серьезной болезнью.

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Даже медики сначала не могли помочь танцовщице установить диагноз и назначить лечение. Об этом она рассказала в своем Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Артистка поделилась, что уже готова вернуться в соцсети и раскрыла причины своего внезапного исчезновения.

"Мне пришлось бороться с собой и своим телом, пытаться побороть темный лес аллергологии. Я довела свой организм до хронической крапивницы после 3-го рецидива Квинке, получила длительное лечение и поиск причины", – начала Сахневич.

В последние месяцы она принимала много лекарств и гормональных препаратов, а потому столкнулась с медикаментозной аллергией.

"Врачи, разводившие руками, и сверху еще медикаментозная аллергия. Уже шестой месяц лечения. Поэтому на все ваши интригующие вопросы ответ таков. Сейчас – этап восстановления тела, веса и здоровья, осознание и переоценка себя", – написала звезда.

Судя по фото, опубликованным Сахневич, болезнь серьезно поразила ее руки. На них у знаменитости появились большие красные пятна.

Ранее OBOZREVATEL писал, что украинская актриса Екатерина Тишкевич поделилась деталями недуга, от которого страдает уже много лет. Основным симптомом стали головные боли, однако обследования в Украине не смогли установить его причину.

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