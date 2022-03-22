Королевская семья в Нидерландах примет беженцев из Украины в своем замке. Как он выглядит

Король Нидерландов Виллем-Александр вместе со своей супругой, королевой-консортом Максимой готовы принять украинских беженцев в одном из своих дворцов. Монархи предоставят украинцам, спасающимся от войны, замок 15 века, который расположен на территории дворцового комплекса Хет-Лоо на окраине города Апелдорн.

Поместье было возведено как охотничий домик. Оно окружено рвом, а добраться туда можно с помощью мостика. Об этом сообщает королевский дом Нидерландов.

Поселиться в замок можно будет уже в середине апреля. Сообщается, что там смогут расположиться от шести до восьми украинских семей или от 20 до 30 человек. Помещение король будет арендовать у государства. Оно закрыто для публики и фактически используется королевской семьей как частная резиденция.

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Хет-Лоо является национальным музеем и сейчас находится на реконструкции. Его открытие запланировано на конец весны. Здание, куда поселят беженцев из Украины, расположено в задней части дворцового парка.

"В настоящее время наша страна принимает более 12 000 украинских беженцев, и ожидается, что их будет намного больше. Всем 25 районам безопасности поручено создать по тысяче мест приема, а в ближайшее время еще тысячу", – отмечается на сайте.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, королевская семья Бельгии, король Филипп и королева Матильда, заявили, что примут три украинских семьи, вынужденных выехать за границу из-за войны в Украине. Чета поселит их в двух квартирах, принадлежащих королевскому благотворительному фонду.

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