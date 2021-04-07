Королевская семья поблагодарила Пирса Моргана за поддержку после интервью Меган и Гарри

Британский журналист и телеведущий Пирс Морган заявил, что члены королевской семьи отправили ему сообщение, в котором поблагодарили за то, что он "заступился за них" после интервью принца Гарри и Меган Маркл Опре Уинфри.

По словам мужчины, он получил "мощную поддержку от множества людей". Об этом пишет издание Daily Mail.

"Мне прислали несколько сообщений от имени членов королевской семьи, которые были благодарны за то, что кто-то заступился за них", – сказал 56-летний Морган.

Кроме того, у журналиста спросили, получил ли он сообщения от "высокопоставленных лиц", на что мужчина ответил "да", но умолчал, с кем именно общался.

Кроме того, Морган отметил, что поддержали также и его семью. По словам телеведущего, его сыновьям угрожали смертью "так называемые либералы", которых "преследовала онлайн-мафия".

Британский журналист и телеведущий Пирс Морган Extra TV

Морган добавил, что хочет лично взять интервью у Меган и Гарри. Цель – обсудить спорные моменты из разговора с Опрой Уинфри.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, британский журналист и телеведущий Пирс Морган уволился из утреннего шоу "Good Morning Britain" на телеканале ITV из-за своих критических высказываний в адрес принца Гарри и его супруги Меган Маркл. После выхода скандального интервью Опре мужчина заявил, что герцоги "разгромили все, что строила королева" и подверг сомнению слова Маркл о суициде.