Королівська родина подякувала Пірсу Моргану за підтримку після інтерв'ю Меган і Гаррі

Британський журналіст і телеведучий Пірс Морган заявив, що члени королівської сім'ї відправили йому повідомлення, в якому подякували за те, що він "заступився за них" після інтерв'ю принца Гаррі і Меган Маркл Опрі Вінфрі.

За словами чоловіка, він отримав "потужну підтримку від безлічі людей". Про це пише видання Daily Mail.

"Мені прислали кілька повідомлень від імені членів королівської сім'ї, які були вдячні за те, що хтось заступився за них", – сказав 56-річний Морган.

Крім того, у журналіста запитали, чи отримав він повідомлення від "високопоставлених осіб", на що чоловік відповів "так", але промовчав, з ким саме спілкувався.

Крім того, Морган зазначив, що підтримали також і його сім'ю. За словами телеведучого, його синам погрожували смертю "так звані ліберали", яких "переслідувала онлайн-мафія".

Британський журналіст і телеведучий Пірс Морган Extra TV

Морган додав, що хоче особисто взяти інтерв'ю у Меган і Гаррі. Мета – обговорити спірні моменти з розмови з Опрою Вінфрі.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, британський журналіст і телеведучий Пірс Морган звільнився з ранкового шоу "Good Morning Britain" на телеканалі ITV через свої критичні висловлювання на адресу принца Гаррі та його дружини Меган Маркл. Після виходу скандального інтерв'ю Опрі чоловік заявив, що герцоги "розгромили все, що будувала королева" і поставив під сумнів слова Маркл про суїцид.