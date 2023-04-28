'Королева ночи': как выглядит самая темнокожая в мире модель и почему она думала о самоубийстве. Фото

30-летняя Ньяким Гатвеч из Южного Судана официально признанная обладательницей самой темной в мире кожи среди профессиональных моделей. Девушке неоднократно предлагали процедуру по отбеливанию кожного покрова, но несмотря на непринятия окружающими такой внешности, она отказалась.

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Судьбу артистки тяжело назвать легкой. Ее мама, будучи беременной, бежала от войны в Южном Судане. Сама Ньяким родилась в лагере беженцев в Эфиопии и девять лет жила в другом лагере в Кении, прежде чем иммигрировать в Буффало. С самого детства она терпела насмешки и безжалостные комментарии. OBOZREVATEL хочет показать, как выглядит Гатвеч, обладающая нестандартной красотой, а также рассказать шокирующие подробности из ее жизни (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Я садилась в классе за парту, а ученики впереди и сзади меня вставали и уходили, как будто у меня была какая-то болезнь. Некоторые из них так же были темнокожими, но и они дистанцировались от меня. Когда свет в классе выключался, а я поднимала руку, чтобы ответить, одноклассники не стеснялись спросить у учителя: "Вы хоть ее видите?", – в одном из интервью поведала модель.

Она призналась, жестокость детей настолько ей надоела, что в один момент задумалась о самоубийстве. Но мысли о том, на какой риск пошла ее мать, чтобы выехать беременной из страны и дать жизнь девушке, спасли Гатвеч от гибели. Красавица наблюдала за моделью Тайрой Бэнкс и подумала, что если та смогла добиться успеха, то и у нее получится.

По словам Ньяким, не все модельные агентства хотели сотрудничать с ней, объясняя тем, что она имеет чересчур "необычную" внешность и не будет востребованной. Однако Гатвеч доказала: цвет кожи – это своеобразная изюминка, которая, к слову, и перевернула всю ее жизнь. Сейчас же модель говорит сама о себе: "Я – сама элегантность. Я – королева из нации воинов".

В Instagram на звезду подписаны 970 тысяч человек. Селебрити стала примером для своих коллег-моделей африканского происхождения, доказывая, что важно не зацикливаться на своей экзотической красоте и не стесняться демонстрировать интеллект. "Не позволяйте стандартам влиять на вашу душу, оставайтесь собой", – такими словами Ньяким вдохновляет фолловеров в социальных сетях.

Недавно OBOZREVATEL показал, как выглядит девушка, которая удалила 6 ребер ради талии в 36 сантиметров. Из-за сложнейшей операции модель едва не погибла. Однако она не остановилась и продолжила делать пластику, доводя свою внешность "до идеала".

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