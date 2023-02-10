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Королева Нидерландов во время официального визита на Карибы надела вышиванку украинского бренда. Фото

Виктория Ряполова
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3,5 т.
Королева Нидерландов во время официального визита на Карибы надела вышиванку украинского бренда. Фото

На днях королевская семья Нидерландов посетила Карибские острова. Королева Максима, король Виллем-Александр и их дочь принцесса Катарина-Амалия прибыли на остров Саба, принадлежащий их "владениям". Для мероприятия Максима выбрала шикарную голубую вышиванку украинского производства.

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Снимки разместили в официальном аккаунте королевского дома Нидерландов в Instagram. Королева отдала предпочтение роскошному платью-вышиванке ярко-небесного цвета от украинского бренда Foberini. Оно расшито украинским аутентичным орнаментом по всей длине изделия. Рукава дополнены кистями, а подол – вышитыми клиньями (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Королевская семья Нидерландов прибыла в Сабу, в рамках Карибского тура. Для этого визита королева выбрала платье-вышиванку "Океан" от Foberini. Очень гордимся тем, что мы можем знакомить мир с украинской культурой, особенно в такие сложные времена", – написали в Instagram представители бренда.

Королева Нидерландов во время официального визита на Карибы надела вышиванку украинского бренда. Фото
Королева Нидерландов во время официального визита на Карибы надела вышиванку украинского бренда. Фото

Они поблагодарили членов королевской семьи, отметив, что таким образом Максима еще раз обратила внимание всего мира на войну в Украине. "Очень красивая вышиванка! Горда за наши украинские бренды", "Вау, королева выглядит потрясающе", "Роскошно", "Платье королевы - изысканное", – читаем комментарии под постом на странице бренда.

Королева Нидерландов во время официального визита на Карибы надела вышиванку украинского бренда. Фото
Королева Нидерландов во время официального визита на Карибы надела вышиванку украинского бренда. Фото

Свой образ 51-летняя Максима дополнила белыми босоножками на тонком каблуке, массивными серьгами, наручными часами, собранной прической и макияжем в нюдовых тонах. К слову, вышиванка, которую заприметила королева, стоит 517 долларов (19 тысяч гривен).

Королева Нидерландов во время официального визита на Карибы надела вышиванку украинского бренда. Фото

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