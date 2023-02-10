Королева Нидерландов во время официального визита на Карибы надела вышиванку украинского бренда. Фото

На днях королевская семья Нидерландов посетила Карибские острова. Королева Максима, король Виллем-Александр и их дочь принцесса Катарина-Амалия прибыли на остров Саба, принадлежащий их "владениям". Для мероприятия Максима выбрала шикарную голубую вышиванку украинского производства.

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Снимки разместили в официальном аккаунте королевского дома Нидерландов в Instagram. Королева отдала предпочтение роскошному платью-вышиванке ярко-небесного цвета от украинского бренда Foberini. Оно расшито украинским аутентичным орнаментом по всей длине изделия. Рукава дополнены кистями, а подол – вышитыми клиньями (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Королевская семья Нидерландов прибыла в Сабу, в рамках Карибского тура. Для этого визита королева выбрала платье-вышиванку "Океан" от Foberini. Очень гордимся тем, что мы можем знакомить мир с украинской культурой, особенно в такие сложные времена", – написали в Instagram представители бренда.

Они поблагодарили членов королевской семьи, отметив, что таким образом Максима еще раз обратила внимание всего мира на войну в Украине. "Очень красивая вышиванка! Горда за наши украинские бренды", "Вау, королева выглядит потрясающе", "Роскошно", "Платье королевы - изысканное", – читаем комментарии под постом на странице бренда.

Свой образ 51-летняя Максима дополнила белыми босоножками на тонком каблуке, массивными серьгами, наручными часами, собранной прической и макияжем в нюдовых тонах. К слову, вышиванка, которую заприметила королева, стоит 517 долларов (19 тысяч гривен).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинская певица Светлана Лобода, которая долгое время жила и работала в России, удивила аудиторию появлением в вышиванке. Вокалистка дополнила свой аутфит массивными красными бусами и алыми сережками с узорами. Чтобы узнать подробности – читайте наш материал.

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