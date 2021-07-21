Королева Летиция вышла на публику в трендовых босоножках лета 2021. Фото

Королева Испании 48-летняя Летиция вышла в свет в элегантном летнем образе. Она выбрала стильное белое платье с черными квадратами и присоединилась к круглому столу, посвященного влиянию пандемии коронавируса на психическое здоровье нации.

Свой лук знаменитость дополнила модными аксессуарами. Подробней о том, как выглядела Летиция – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Королева Испании появилась на публике в платье длины макси с принтом в черные квадраты и поясом от бренда Massimo Dutti. Свой аутфит она завершила босоножками на танкетке и с завязками, которые летом 2021 являются самыми трендовыми.

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Кроме того, Летиция аккуратно уложила волосы и добавила нежности образу с помощью золотых сережек. Также она была в защитной маске.

Коротко о знаменитости:

Летиция – королева-консорт Испании, супруга короля Филиппа VI.

В 2000 году Летиция получила награду Мадридской ассоциации прессы – Premio Mariano José de Larra. Эта награда присуждается молодым журналистам до 30 лет за выдающиеся профессиональные достижения.

В августе 2003 года Летиция стала ведущей ежедневной вечерней программы новостей Telediario на телеканале TVE, где она работала тележурналистом с 2000 года.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, королева Испании Летиция вышла в свет в элегантном платье с анималистическим принтом от британского дизайнера Виктории Бекхэм. Она побывала на World Blindness Summitt Madrid'21.